EL SEC RECONOCIÓ A LA JUGADORA DE HOCKEY YAZMIN WEISHEIM DURANTE LA INAUGURACIÓN DE SU SEDE EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En el marco de la inauguración de la nueva sede del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en Sierra Grande, la institución realizó un reconocimiento a la jugadora de hockey Yazmin Weisheim por su trayectoria y proyección deportiva.

El presente fue entregado por el referente del SEC, Alfredo Béliz y el Secretario General del sindicato , Damián Pérez, en un acto que contó además con la presencia de la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández. Debido a que Yazmin no pudo asistir a la ceremonia por encontrarse en Trelew participando de una instancia local del Plan Nacional de Desarrollo de Talentos de la Federación Nacional de Hockey, la distinción fue recibida por su hermana, Sophie Weisheim.

Sophie también integra la estructura deportiva del hockey local y se desempeña como jugadora de la categoría Séptima. Por su parte, Yazmin compite en la categoría Sexta, además de participar en Quinta y formar parte, desde febrero, del plantel de Primera. En ese contexto, ya disputó un torneo regional.

La deportista fue integrante del seleccionado Sub 14 de Chubut que viajó a Catamarca y actualmente forma parte del preseleccionado Sub 16 de la provincia. Asimismo, desarrolla su actividad deportiva en la Escuela Municipal de Hockey de Sierra Grande.

En el ámbito educativo, Yazmin Weisheim cursa cuarto año de la modalidad Química del CET Nº 12.

La familia de la jugadora expresó su agradecimiento al Sindicato de Empleados de Comercio por el reconocimiento otorgado y por el acompañamiento brindado para que continúe desarrollándose en la disciplina.

Fuente: En este día | Radio Libre