«EL RUSO» RICARDO SUÁREZ Y UN PEDIDO CON HUMILDAD

Sierra Grande | En las calles de Sierra Grande, es difícil no cruzarse con “el Ruso”, Ricardo Suárez, un trabajador incansable que cada día sale con sus bolsitas de residuos bajo el brazo, no a pedir, sino a ofrecer. Hoy, su lucha diaria suma un nuevo desafío: necesita viajar a Viedma para recibir tratamiento médico urgente por un cuadro de epilepsia que arrastra desde hace siete años.

“Yo sobrevivo de esto, de vender bolsas. Es lo que tengo para sostener a mis hijas, para que no les falte nada. Pero ahora además tengo que juntar entre 300 y 400 mil pesos para viajar con mi familia, hospedarme y hacerme los estudios necesarios en el hospital Zatti, cuenta.

El Ruso no pide donaciones, pide que le compren. Que si lo ven afuera de La Anónima, donde gracias al gerente puede ofrecer su producto, le den una mano con su trabajo. “No pido que colaboren con plata, pido que me compren bolsas. Es lo que sé hacer. Hay días buenos y días malos, pero siempre estoy, con lluvia o calor, tratando de dar lo mejor.”

Ricardo ofrece rollitos de bolsas de residuos: los de 20 unidades a $4.000 y, próximamente, los de 30 unidades a $5.000. Asegura que muchas personas de la comunidad ya lo conocen, le han dado una mano, y agradece desde lo más profundo del corazón a quienes colaboran, ya sea comprando, compartiendo sus publicaciones o simplemente con una palabra de aliento.

“Muchos me han ofrecido trabajo en blanco, en la UOCRA por ejemplo, pero no puedo. Por mi salud no paso los chequeos médicos. Esta enfermedad me agarró de grande y los primeros dos años fueron muy duros. Hoy, gracias a Dios, estoy un poco mejor, pero si no me atiendo como corresponde, los ataques pueden volver con más fuerza.”

El viaje está previsto para el 18, porque el 19 tiene el turno para empezar el tratamiento. Lo acompañarán su esposa y sus dos hijas, su sostén. “Gracias a ellas y a Dios sigo luchando. No convulsiono, pero me agarran muchos ataques seguidos, y no puedo dejarlo pasar más. Es urgente”.

Para quienes quieran colaborar y comprarle bolsas, pueden hacer un aporte a través del alias botin.fogata.alga, a nombre de su señora.

Fuente: Radio Libre | En este día.