EL RIGI APROBÓ EL PROYECTO ARGENTINA LNG, UNA INVERSIÓN DE MÁS DE US$ 50.000 MILLONES CON IMPACTO EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | La aprobación del ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) habilitó el desarrollo de un proyecto energético que contempla una inversión total de US$ 50.750 millones hasta 2050. La iniciativa, impulsada por YPF junto a las empresas Eni y XRG, apunta a posicionar a la Argentina como proveedor internacional de gas natural licuado (GNL), con exportaciones que podrían superar los US$ 9.000 millones anuales.

El CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la aprobación del régimen y señaló que Argentina LNG representa la mayor inversión privada de la historia argentina y de América Latina, por un monto estimado en US$ 51.000 millones. Según expresó en sus redes sociales, el proyecto tiene potencial para generar US$ 10.000 millones anuales en exportaciones y posicionar al país en el mercado energético global.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que la aprobación del RIGI constituye un reconocimiento a las condiciones que construyó la provincia para atraer inversiones. “Esto no llegó a Río Negro por casualidad. Lo ganamos con estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social”, afirmó. También definió la iniciativa como la mayor inversión de la historia argentina y destacó que su desarrollo tendrá como punto estratégico la costa atlántica rionegrina.

El proyecto contempla una primera etapa de inversión de US$ 25.000 millones entre 2027 y 2030. La infraestructura prevista incluye dos unidades flotantes de licuefacción, un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, además de un complejo industrial para procesar el gas y sus líquidos. La capacidad de exportación alcanzaría los 12 millones de toneladas anuales de GNL, junto con líquidos del gas natural.

En materia laboral, las proyecciones oficiales estiman la generación de 20.000 puestos de trabajo durante la construcción, con picos de hasta 40.000, y otros 8.000 empleos directos e indirectos durante la operación. Weretilneck anticipó que, mediante la Ley de Empleo Rionegrino, se buscará que el 80% de los trabajadores sean de la provincia. De esta manera, Argentina LNG vincula el desarrollo de Vaca Muerta con una nueva infraestructura exportadora en Río Negro.