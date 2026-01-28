EL REGISTRO CIVIL MÓVIL PRESTA SERVICIOS EN PLAYAS DORADAS

Playas Doradas | El Registro Civil Móvil se encuentra desarrollando un operativo en Playas Doradas en el marco de su recorrido de verano por distintos puntos turísticos de la provincia. La iniciativa busca facilitar la realización de trámites a personas que se encuentran vacacionando y no pueden gestionarlos en sus localidades de origen.

En diálogo con Radio Libre, el coordinador a cargo del operativo, Mauricio Castaño, explicó que se trata de la cuarta o quinta oportunidad en que el dispositivo llega al balneario. “Consiste más que nada en realizarle trámites a la gente que está vacacionando en Playas Doradas”, indicó.

Entre los servicios disponibles se incluyen actualizaciones de DNI para menores de entre 5 y 8 años y para jóvenes de 14 años, trámites por extravío, cambios de domicilio y gestión de pasaportes. Además, se encuentra habilitada la modalidad de DNI y pasaporte express.

Según detalló Castaño, los trámites express tienen un plazo estimado de entrega de entre 5 y 10 días, mientras que los trámites comunes demoran entre 40 y 60 días. La atención se realiza por orden de llegada, sin necesidad de solicitar turno previo.

El operativo permanecerá en la localidad hasta el viernes 30, con horarios de atención de 9 a 12 y de 18 a 21. De acuerdo con el referente, la concurrencia ha sido sostenida y se mantiene en niveles similares a otras temporadas.

Respecto a la importancia del operativo, Castaño señaló que el objetivo es acercar el Registro Civil al ciudadano que se encuentra de vacaciones y no dispone de tiempo para realizar estos trámites en su lugar de residencia habitual. En cuanto a los próximos destinos, informó que durante febrero el recorrido continuará por la zona andina, con presencia prevista en El Bolsón y San Carlos de Bariloche.

Fuente: En este día / Radio Libre por Belén Baleija