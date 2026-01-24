EL REGISTRO CIVIL MÓVIL LLEGA A PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El Registro Civil Móvil del Gobierno de Río Negro instalará su unidad en Playas Doradas desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de enero, con atención al público en el móvil ubicado frente al Paseo de los Artesanos.

Durante ese período, el servicio funcionará en horario matutino y vespertino, permitiendo a residentes y veraneantes realizar distintos trámites vinculados a la documentación personal.

Entre las gestiones disponibles se encuentran la renovación y emisión de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) por diversos motivos, actualizaciones por cambios de domicilio o por edad, la tramitación de pasaportes y otras solicitudes habituales que se efectúan en las dependencias del Registro Civil.

Este operativo forma parte de la agenda del servicio móvil implementado por la provincia durante la temporada de verano, que facilita la gestión de documentación sin necesidad de que las personas se desplacen hasta las oficinas fijas.

Fuente: Gobierno de Rio Negro