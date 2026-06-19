EL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE AMPLÍA SU ACTIVIDAD CON LOS PROYECTOS VMOS Y SESA

Sierra Grande | El Puerto de San Antonio Este comenzó una nueva etapa operativa vinculada a los proyectos VMOS, en Sierra Grande, y SESA (Southern Energy S.A.), en San Antonio Oeste. Tras la finalización de la temporada frutícola 2026, la terminal recibió un buque con materiales destinados a las futuras obras de infraestructura energética, generando continuidad en la actividad portuaria.

Así lo indicó Osvaldo Mendoza, secretario general del Sindicato de Obreros y Trabajadores Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), en declaraciones a Radio Libre. El dirigente explicó que un buque proveniente del puerto de Buenos Aires arribó a San Antonio Este con aproximadamente 750 caños revestidos, correspondientes a un primer lote destinado a las obras proyectadas en Punta Colorada.

«La descarga comenzó esta semana y podría extenderse hasta completar la operatoria prevista. Luego, los materiales permanecerán en el área de acopio antes de ser trasladados por vía marítima hacia Punta Colorada», señaló Mendoza.

El titular del SOPSAO sostuvo que este movimiento representa un cambio en la dinámica habitual del puerto, históricamente vinculada a la exportación de peras y manzanas del Alto Valle. «Hace pocos días terminó la temporada de fruta y, a diferencia de otros años, la actividad continúa. Esto puede significar trabajo durante gran parte del año», afirmó.

Mendoza indicó que el proyecto contempla el movimiento de alrededor de 40.000 caños para las futuras instalaciones vinculadas al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL). Además, explicó que en el sitio 2 del puerto se acondiciona un sector destinado al acopio de materiales y a la operación logística de las nuevas cargas.

Respecto del empleo, precisó que el Puerto de San Antonio Este cuenta con una planta permanente de aproximadamente 120 trabajadores, mientras que el conjunto de la actividad portuaria de Patagonia Norte involucra a unos 160 operarios.

El dirigente remarcó que las tareas se desarrollan bajo protocolos específicos debido a las características de la carga. «La seguridad es lo primordial para el trabajador. Se aplican todos los controles y procedimientos requeridos por las empresas involucradas», expresó.

En relación con Sierra Grande, Mendoza señaló que el sindicato posee jurisdicción sobre las futuras tareas portuarias en Punta Colorada y confirmó que se analiza la apertura de una sede del SOPSAO en esa localidad. Según indicó, la iniciativa busca acompañar el desarrollo de la actividad y atender las cuestiones vinculadas a las condiciones laborales y a la representación de los trabajadores del sector.

Asimismo, destacó la aplicación del esquema conocido como «80-20», referido a la incorporación de mano de obra local, y sostuvo que su implementación se viene consolidando en los distintos proyectos vinculados a la actividad.

Con el inicio de estas operaciones, el Puerto de San Antonio Este suma nuevas funciones a su perfil tradicional y se incorpora a la cadena logística de los emprendimientos energéticos que avanzan en la costa atlántica rionegrina.

Fuente: En este día | Radio Libre