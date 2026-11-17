Sierra Grande | Durante su exposición en la audiencia pública, Juan Emilio Sala presentó el análisis realizado por un equipo interdisciplinario de investigadores que estudia los ecosistemas marinos y costeros desde hace más de 20 años. El especialista propuso considerar al Golfo San Matías como un sistema socioecológico, en el que interactúan los componentes biológicos, las condiciones físicas del ambiente y las actividades humanas que se desarrollan en el territorio. En ese marco, señaló que el golfo comprende ambientes conectados, como bahías y playas, utilizados por distintas especies de mamíferos marinos, aves y otros organismos, además de actividades productivas, turísticas y portuarias.

Sala explicó que la incorporación de nuevos proyectos industriales modifica las relaciones entre los distintos usos del espacio marítimo y costero, por lo que consideró necesario avanzar en herramientas de planificación espacial marina. En ese sentido, indicó que estos procesos deben ser públicos y participativos, con intervención de los distintos actores involucrados, para establecer dónde y bajo qué condiciones pueden desarrollarse las actividades. También sostuvo que la planificación debe tener carácter dinámico y permitir revisiones periódicas, de acuerdo con los cambios que se produzcan en el sistema.

Uno de los ejes centrales de su presentación fue la implementación de un modelo operativo de gestión para las actividades marítimas vinculadas al proyecto. Como ejemplo, describió un mecanismo de coordinación entre el capitán del buque metanero, un observador y el práctico, que permitiría detectar la presencia de ballenas mediante observación visual y monitoreo acústico pasivo. A partir de esa información, se podrían adoptar decisiones operativas, como modificar las rutas de navegación, para reducir posibles interferencias con la fauna marina. Sala remarcó que cualquier modificación del modelo de seguridad o de las condiciones de operación debe contar con la revisión de la autoridad competente.

Finalmente, el investigador formuló tres propuestas para la provincia: iniciar un proceso de planificación espacial marina; desarrollar pruebas y ensayos vinculados con el funcionamiento del modelo operativo antes de su implementación; y establecer mecanismos de publicación de resultados y revisión de las reglas de funcionamiento. Según planteó, estas herramientas permitirían evaluar el desempeño de las medidas previstas, incorporar información científica y ajustar los procedimientos a las condiciones cambiantes del ecosistema. En ese contexto, destacó la disponibilidad de capacidades científicas y tecnológicas en el país y en la provincia para acompañar el proceso de evaluación y seguimiento.