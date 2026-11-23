Sierra Grande | El Partido Justicialista de Sierra Grande realizará el próximo domingo 29 de noviembre las elecciones internas para renovar las autoridades de la Unidad Básica local. Así lo confirmó Mauro Tamburrini, secretario general de la organización, durante una entrevista con Radio Libre. Según explicó, el proceso electoral se enmarca en la renovación de mandatos de las unidades básicas de Río Negro, cuyos plazos se encontraban vencidos. En Sierra Grande se oficializaron dos listas: la número 2, de color celeste y blanco, encabezada por el propio Tamburrini, y la número 1, de color azul y naranja, encabezada por Estela Tinte.

En relación con las condiciones de la elección, Tamburrini explicó que el padrón general del PJ en Sierra Grande supera los 800 afiliados, pero que la votación para renovar la conducción de la Unidad Básica estará limitada a quienes integran la agrupación reconocida en 2018. Precisó que el registro original era de 125 adherentes y que, debido a fallecimientos, cambios de domicilio y desafiliaciones, actualmente el padrón habilitado ronda los 110 votantes, aunque mencionó que formalmente figuran 116 personas. La elección definirá las autoridades de la organización por un mandato de dos años.

La lista encabezada por Tamburrini está integrada, entre sus principales cargos, por Verónica Centeno y José Rosaré. Por su parte, la lista número 1 está encabezada por Estela Tinte, acompañada por Gustavo Jaime y Griselda Vargas. Tamburrini señaló que la interna permitirá definir la conducción partidaria local y consideró que, una vez finalizada la votación, será necesario promover instancias de diálogo e integración entre los distintos sectores, de cara al calendario electoral de 2027.

Por último, Tamburrini se refirió a las versiones sobre una posible modificación de la candidatura de María Emilia Soria a la gobernación de Río Negro. Indicó que inicialmente no les había asignado relevancia a los trascendidos difundidos en redes sociales y medios de comunicación. No obstante, señaló que mantuvo consultas con personas de su entorno y que, según la información recibida, Soria no había comunicado ningún renunciamiento, sino que tenía previsto concentrarse en la gestión municipal de General Roca durante al menos dos semanas, hasta los primeros días de diciembre.

El dirigente sostuvo que no cuenta con elementos para confirmar un cambio en su postulación y consideró que las definiciones electorales dependerán de los acuerdos políticos y las estrategias que se establezcan de cara al próximo año.

Fuente: En este día | Radio Libre