EL PADRE RUBÉN LARZABAL SE REFIRIÓ A LA PARTIDA DEL PAPA FRANCISCO

Sierra Grande | En una jornada marcada por la tristeza y la reflexión, la comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes se une en oración ante la partida del Papa Francisco, ocurrida en las primeras horas de este lunes 21 de abril.

El padre Rubén Larzábal, párroco de la comunidad, expresó su pesar por el fallecimiento del Santo Padre y convocó a los fieles a una jornada especial de oración: a las 17:15 se rezará el Santo Rosario, seguido de la misa de exequias a las 18 en el templo parroquial, en honor al pontífice argentino.

En comunicación telefónica con Radio Libre, el padre Larzábal compartió sus sensaciones ante esta pérdida. “Es un día complicado, triste, un día de dolor por la partida del Papa Francisco”, expresó. Contó que recibió la noticia a primera hora del día, a través de mensajes de amigos en Italia, país en el que vivió y donde aún mantiene vínculos cercanos.

Respecto al legado del Papa Francisco, el sacerdote destacó su vocación de servicio y cercanía con los que sufren: “Me parece que fue un Papa muy trabajador, muy inclinado a la misericordia, ese es el mensaje principal que nos deja. Estuvo con su gente hasta el final, incluso dando la bendición Urbi et Orbi el domingo de Pascua”.

También reflexionó sobre la dimensión simbólica de su fallecimiento en este tiempo litúrgico: “Nos deja un gran ejemplo. Entregó su vida un día después de que Cristo resucitó. Me parece providencial. Como si Dios hubiese querido que su despedida se diera en este día en que nuestra fe vence a la muerte y al pecado”.

Larzábal recordó que otros pontífices también partieron durante la Pascua, como Juan Pablo II, quien falleció en la vigilia de la Fiesta de la Divina Misericordia. “Es un mensaje que sensibiliza. Dios estuvo allí”, dijo.

La parroquia se prepara además para acompañar con la oración el inicio del período de exequias y el posterior cónclave. “Tenemos que empezar a rezar también por su sucesor, que pueda cumplir la tarea que Dios le encomiende del mejor modo”, señaló.

A modo de cierre, el padre Rubén se dirigió a los fieles con palabras de consuelo: “Acompaño el dolor de todos los que han amado al Papa Francisco. Me uno a su tristeza, como también me siento acompañado. La muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva vida en Dios”.

Fuente: Radio Libre | En este día.