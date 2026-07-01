EL MUNICIPIO DE SIERRA GRANDE INICIARÁ LA CAPACITACIÓN PARA OBTENER EL CARNET NACIONAL EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Sierra Grande | La Municipalidad de Sierra Grande realizará los días 2 y 3 de julio una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, destinado a quienes necesiten obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos, documento exigido para desarrollar actividades vinculadas a la elaboración, comercialización y manipulación de alimentos.

Las jornadas se desarrollarán de 9 a 13 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC), mientras que las inscripciones se reciben en la Oficina de Comercio Municipal, de 8 a 12 horas. Los cupos son limitados.

En declaraciones a Radio Libre, el secretario de Planificación, Innovación y Desarrollo de la Municipalidad de Sierra Grande, Gaspar «Tino» Siguero, explicó que la propuesta no se trata de una capacitación convencional, sino de un curso oficial vinculado a la obtención del carnet con alcance nacional.

«Cualquier persona que quiera trabajar o abrir un emprendimiento relacionado con alimentos tiene que realizar este curso«, señaló el funcionario, al indicar que el carnet está respaldado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y es válido en todo el territorio argentino.

Siguero precisó que el municipio trabajó durante un período prolongado para cumplir con los requisitos necesarios y obtener la autorización que permite emitir este documento. En ese marco, indicó que la capacitación será dictada por Romina Sánchez, quien cuenta con la habilitación correspondiente para desarrollar el curso y tomar la evaluación final.

El funcionario explicó además que el curso está dirigido a trabajadores de la industria alimentaria, comercios gastronómicos, emprendedores y cualquier persona que elabore alimentos para su comercialización. También remarcó que la libreta sanitaria y el Carnet de Manipulación de Alimentos son documentos diferentes y que, actualmente, este último constituye el requisito reconocido para numerosas actividades vinculadas al sector.

Asimismo, informó que la capacitación tendrá carácter permanente, por lo que el municipio continuará ofreciendo nuevas instancias para facilitar el acceso al carnet nacional.

Fuente: En este día | Radio Libre