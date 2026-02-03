EL MUNICIPIO ACLARÓ EL ALCANCE DE LA ORDENANZA SOBRE MOTORHOMES EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Sierra Grande, Cintia Castillo, brindó declaraciones a Radio Libre en relación con un video viral difundido en redes sociales que señalaba presuntas restricciones arbitrarias para la permanencia de motorhomes en Playas Doradas. En ese contexto, explicó que el Poder Ejecutivo municipal emitió un comunicado oficial con el objetivo de aclarar la situación y recordar la vigencia de la normativa que regula el uso del espacio público.

Castillo indicó que el comunicado tuvo como finalidad poner en valor el trabajo que realizan los agentes de tránsito y de fiscalización, tanto en Sierra Grande como en Playas Doradas, y aclarar que no existe una política de exclusión hacia quienes viajan en motorhome. Señaló que la preocupación del Ejecutivo surgió a partir de la difusión de un contenido que presentaba la intervención municipal como una medida contraria a la promoción turística del balneario.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que Playas Doradas permite la presencia de motorhomes, siempre que se respeten los espacios habilitados y las condiciones establecidas por la normativa vigente. Explicó que los inspectores realizan tareas informativas permanentes, notificando a los conductores sobre los lugares permitidos y las restricciones existentes, y que la infracción se labra únicamente cuando no se cumple con las indicaciones luego de reiterados avisos.

En relación con la normativa vigente, se recordó que la ordenanza 697/08 establece, a partir de su Artículo 1°, la regulación del estacionamiento y permanencia de motorhomes, casas rodantes y vehículos de gran porte en el ejido urbano y en la zona costera de Playas Doradas. La norma prohíbe su ubicación en sectores no habilitados del espacio público, en especial en áreas donde se vea afectada la circulación vehicular y peatonal, y dispone que este tipo de vehículos debe utilizar los espacios expresamente autorizados, como el camping habilitado. Asimismo, faculta a las áreas de control municipal a notificar, fiscalizar y labrar infracciones en caso de incumplimiento, quedando las actuaciones bajo la órbita del Juzgado de Faltas.

Castillo explicó que el estacionamiento de vehículos de gran porte en determinados sectores de la costa interfiere con la circulación, dado que se trata de un boulevard donde un motorhome puede ocupar gran parte de la calzada. Indicó que estas restricciones responden a criterios de ordenamiento y seguridad vial, y que fueron definidas a partir de una ordenanza sancionada con anterioridad.

La secretaria de Gobierno también aclaró que la villa balnearia cuenta con un camping habilitado para la permanencia de motorhomes, donde se permite el uso de servicios como el desagote de residuos. Señaló que, si bien no se cobra una tasa por la permanencia en espacios públicos, el uso de determinados servicios dentro del camping está sujeto a las condiciones establecidas, y que estas reglas son informadas a los visitantes.

Por último, Castillo destacó el rol del personal municipal que lleva adelante las tareas de control y fiscalización, y subrayó que los agentes actúan en el marco de procedimientos definidos y bajo un marco normativo vigente. En ese sentido, remarcó que las intervenciones no responden a decisiones individuales, sino al cumplimiento de funciones establecidas por la autoridad municipal.

