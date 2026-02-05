EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL SOLICITA CONDENA EN CAUSA POR LESIONES GRAVES

El Ministerio Público Fiscal pidió que se condene a un hombre que, en el marco de una discusión, le disparó a otro en la pierna causándole heridas de gravedad. La solicitud se realizó en el marco de un acuerdo abreviado convenido con la defensa oficial del imputado que, en la audiencia, explicó las condiciones en las que se produjo el hecho.

En la instancia, que se desarrolló hoy a través de la plataforma Zoom, el fiscal le atribuyó al imputado haber concurrido el 22 de julio de 2025, alrededor de las 19:20, a un domicilio ubicado en el barrio Industrial de Sierra Grande, donde residía la víctima. Allí «en el contexto de una discusión, le efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en la pierna izquierda de la víctima y le produjo lesiones que lo incapacitaron laboralmente durante más de un mes».

Para sustentar la acusación, la fiscalía enumeró la evidencia incorporada durante la investigación entre las que destacó el acta de procedimiento policial que dio cuenta de la intervención del personal de la Unidad Nº 13, el certificado médico que describe las lesiones y el tiempo estimado de curación y un informe ampliatorio que detalló el alcance de las lesiones sufridas.

La acusación explicó que el arma se encuentra secuestrada y fue entregada instantes después del hecho por el propio acusado que brindó en sede policial explicaciones acreca de la situación previa que implicaba el préstamos de una vivienda que la víctima no quería devolver. Ello fue constatado por otro testimonio que también forma parte del sustento probatorio.

Seguidamente la fiscalía y la defensa acordaron la pena de un año y cuatro meses de prisión y propusieron diversas pautas de conducta por el término de dos años, que incluyeron la obligación de mantener actualizado el domicilio, la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima por cualquier medio, y la prohibición de efectuar reclamos vinculados al conflicto que dio origen al hecho, debiendo canalizar cualquier pretensión por las vías civil o administrativa una vez finalizada la cuestión penal. Así lo pidió la propia víctima que adelantó que conyinuará en el fuero civil la demanda correspondiente.

Fuente: Ministerio Público Fiscal Rio Negro