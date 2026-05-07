EL LEGISLADOR FERNANDO FRUGONI IMPULSA UNA CAMPAÑA SOBRE EL USO DE ANTENAS SATELITALES EN VEHÍCULOS

Sierra Grande | El legislador provincial Fernando Frugoni confirmó la presentación de un proyecto de comunicación vinculado al uso de antenas satelitales de internet instaladas en vehículos, en especial sobre parabrisas.

En declaraciones a Radio Libre, Frugoni explicó que la iniciativa surgió tras observar una creciente cantidad de camionetas con dispositivos colocados en la parte frontal del vehículo. “Vi una superpoblación de camionetas con el parabrisas semi tapado con las antenas”, señaló.

El legislador indicó que revisó la Ley Nacional de Seguridad Vial y sostuvo que la normativa establece que el parabrisas debe mantenerse libre de elementos que puedan afectar la visión del conductor. “No puede estar obstruido y estar al 100% libre”, afirmó.

Según explicó, el proyecto no busca impedir el uso de tecnología satelital, sino promover su utilización en sectores alternativos del vehículo. “La antena en cualquier posición capta la señal”, expresó, y agregó que existen soportes y contenedores diseñados para colocar estos dispositivos en el techo o en la caja de las camionetas.

Frugoni señaló que la propuesta apunta a que la Agencia Provincial de Seguridad Vial desarrolle una campaña de concientización e información sobre la correcta instalación de las antenas. “Lo único que pretende esta propuesta es que se cumpla la ley”, indicó.

Durante la entrevista, el legislador remarcó que el proyecto no propone prohibiciones nuevas, sino recordar el alcance de la normativa vigente respecto de la visibilidad en los vehículos. “No es impedir el uso de la tecnología, sino el uso adecuado de la tecnología dentro de lo que marca la ley”, sostuvo.

También mencionó que el uso de este tipo de dispositivos se incrementó en la región a partir de la actividad vinculada a proyectos hidrocarburíferos y al movimiento de empresas que operan en zonas con dificultades de conectividad.

Frugoni señaló que el proyecto ya ingresó a la Legislatura y deberá ser tratado en comisión antes de avanzar en el ámbito parlamentario.

Fuente: En este día | Radio Libre