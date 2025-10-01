EL JARDÍN MATERNAL “LUZ DE LUNA” COMPARTIÓ LA PRIMAVERA CON LA COMUNIDAD DE SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El Jardín Maternal N° 24 “Luz de Luna” de Sierra Grande llevó adelante una propuesta pedagógica y comunitaria bajo el nombre “La Primavera se vive, se crea y se comparte”. El proyecto involucró a las salas de 2 y 3 años, con el acompañamiento de las docentes Silvia Villaruel, Evangelina Jiménez y Belén Nicola.

Según explicó la docente Belén Nicola, la iniciativa se inspiró en el artista Romero Brito, cuyas obras destacan por el uso de colores, mariposas, flores y formas. “Nos pareció importante abordar la primavera desde el arte, ofreciendo a los niños y niñas distintos materiales para pintar con pinceles, rodillos, sellados con tapitas y rollitos de papel. Luego, con esas producciones creamos flores, que fueron las que los nenes llevaron a los negocios para pegarlas en las vidrieras”, detalló.

La propuesta tuvo como finalidad acercar a la comunidad el trabajo que se realiza dentro del jardín maternal y generar un espacio de encuentro. Durante la salida, los comerciantes recibieron a los niños con entusiasmo, se sumaron a la iniciativa y en algunos casos ofrecieron obsequios como caramelos y jugos.

Nicola destacó la preparación previa y la expectativa de los chicos: “Trabajamos mucho la anticipación para que ellos esperaran el día de la salida. Vimos su alegría al entrar a los negocios, entregar la flor y ver cómo quedaba en la vidriera. Fue una experiencia muy linda tanto para los nenes como para las docentes”.

Además de la actividad central, el proyecto incluyó bicicleteadas, un picnic, juegos al aire libre, rondas literarias y momentos de arte. En la jornada también acompañaron a los grupos las docentes Adriana y Mariana, así como la supervisora zonal Marisa, quien participó de la experiencia.

Desde la institución remarcaron que la propuesta buscó fortalecer el vínculo entre el jardín maternal y la comunidad de Sierra Grande, visibilizando el trabajo pedagógico que realizan con la primera infancia.