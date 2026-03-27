EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR N° 9 FORTALECE SU ACTIVIDAD ACADÉMICA Y REGISTRÓ ALTA DEMANDA EN SEGURIDAD E HIGIENE

Sierra Grande | El Instituto Técnico Superior (ITS) N° 9 de Sierra Grande inició el ciclo lectivo 2026 con una ampliación de su actividad académica y una alta demanda en su oferta formativa, en particular en la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo.

La coordinadora del establecimiento, Analía Chaina, explicó que desde este año los institutos técnicos de la provincia de Río Negro adoptaron una denominación unificada con numeración según su fecha de creación. En ese marco, el ITS de Sierra Grande fue designado como N° 9, en referencia a su fundación el 3 de marzo de 2010.

En relación con la nueva cohorte de Seguridad e Higiene, Chaina indicó que la apertura responde a requerimientos vinculados al desarrollo de proyectos socioproductivos en la región. “Nos encontramos con una gran demanda de técnicos en seguridad e higiene”, señaló, y detalló que el pedido de apertura fue elevado a la Dirección de Educación Superior con acompañamiento de autoridades locales.

La resolución que habilitó el primer año en turno vespertino se recibió días antes del inicio de inscripciones, lo que derivó en una rápida convocatoria. Según precisó, en las primeras jornadas se registró una concurrencia sostenida de aspirantes. Ante la cantidad de inscriptos y la disponibilidad limitada de vacantes, se avanzó con un mecanismo de selección, cuyo sorteo se concretó en la sede institucional.

La carrera iniciará su cursada en abril, con un cupo definido de estudiantes y un grupo de suplentes que podrá ser convocado en caso de vacantes. Asimismo, la coordinadora indicó que existe el compromiso de habilitar una nueva cohorte en el ciclo lectivo 2027.

En paralelo, el instituto mantiene en funcionamiento otras propuestas académicas. Actualmente se dictan primero y segundo año de las tecnicaturas en Logística y Transporte y en Gestión Ambiental. Además, se puso en marcha una certificación profesional de asistente en gestión y administración con recursos informáticos, con alta participación de estudiantes.

Chaina describió que la dinámica institucional se desarrolla en horario vespertino, con actividades a partir de las 18 horas y flujo continuo de estudiantes en distintos turnos. El espacio también es compartido con otras propuestas educativas de la localidad.

Por otra parte, informó que se encuentran abiertos concursos para cubrir espacios curriculares en áreas como física, primeros auxilios y matemática, en el marco de una normativa actualizada que establece designaciones con una duración de dos años.

La coordinadora destacó que la planificación académica contempla la continuidad de las carreras mediante cohortes sucesivas, en función de la demanda y las necesidades del entorno productivo.

Finalmente, recordó que los títulos emitidos por los institutos técnicos de la provincia cuentan con validez nacional al estar enmarcados en la normativa del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), lo que permite la inserción laboral en todo el país.

Fuente: En este día | Radio Libre