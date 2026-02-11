EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR FUE DESIGNADO COMO ITS SIERRA GRANDE N.º 9

Sierra Grande / El Instituto Técnico Superior de Sierra Grande pasó a denominarse oficialmente Instituto Técnico Superior Nº 9 de la provincia de Río Negro, en el marco de una resolución que estableció una nomenclatura unificada para todos los institutos técnicos superiores del territorio provincial. La medida comenzó a regir a partir del ciclo lectivo 2026, según informó la coordinadora de la institución, Prof. Analía Chaina

La numeración responde a un criterio institucional común que busca identificar y reconocer a los institutos de formación técnica superior de la misma manera en toda la provincia, en línea con la estructura ya existente en la formación docente. El ITS Sierra Grande fue creado el 3 de marzo de 2010 y, con esta resolución, adoptó formalmente su nueva denominación.

Para el presente ciclo lectivo, el instituto confirmó el dictado de las Tecnicaturas Superiores en Logística y Transporte y en Gestión Ambiental, ambas con una duración de tres años, organizadas en seis cuatrimestres y con títulos de validez nacional. Durante 2026 se dará continuidad a los segundos años de ambas carreras y se completará el proceso de egreso de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Turismo.

Además, la institución anunció la apertura de inscripciones para una certificación de nivel profesional 3 denominada “Administración y Gestión con Herramientas Informáticas”. Esta propuesta tendrá una duración aproximada de un año y una carga horaria de 432 horas reloj, y estará destinada a personas con estudios secundarios completos. La certificación apunta a la formación en gestión y administración con uso de tecnologías informáticas.

Las inscripciones para las tecnicaturas y la certificación estarán abiertas durante todo el mes de febrero y, eventualmente, los primeros días de marzo. El trámite puede realizarse de manera presencial en la sede del instituto, que funciona en la Escuela Primaria N.º 251, ubicada en Malvinas Argentinas 465, de lunes a viernes entre las 18 y las 22 horas. La documentación requerida incluye fotocopia y original de DNI, constancia de CUIL, partida de nacimiento, analítico o constancia de título en trámite, una foto 4×4 y carpeta colgante

En relación con la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Chaina explicó que la formación apunta a la inserción laboral tanto en el ámbito público como en el privado, con competencias vinculadas a la planificación, gestión y control ambiental. Señaló que los egresados pueden desempeñarse en organismos estatales de distintos niveles y en empresas privadas, incluidas aquellas que actualmente se encuentran en proceso de instalación en la localidad y demandan técnicos en esta especialidad.

Por último, la coordinadora indicó que las carreras que se dictan en el ITS Sierra Grande N° 9 no tienen costo, ya que la institución depende del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro, y remarcó que los títulos otorgados cuentan con validez nacional, lo que permite su reconocimiento en otras instancias de formación superior. También adelantó que se evalúa la posibilidad de incorporar una nueva tecnicatura, en función de las necesidades productivas y laborales de la localidad.

Por Belen Baleija