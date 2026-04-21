EL IFDC DE SIERRA GRANDE CONMEMORA UN NUEVO ANIVERSARIO INSTITUCIONAL

Sierra Grande | El Instituto de Formación Docente Continua (IFDC) de Sierra Grande conmemora un nuevo aniversario de su creación, en un contexto de continuidad de sus propuestas académicas y de articulación con la comunidad educativa local y regional.

En declaraciones a Radio Libre, el director del IFDC, Carlos Olmedo, se refirió a la fecha como una instancia para repasar el desarrollo institucional y los objetivos que orientan la tarea formativa. Señaló que el aniversario permite reconocer el trabajo sostenido en la formación de docentes y la consolidación de espacios académicos en la localidad.

Olmedo indicó que el instituto mantiene líneas de acción vinculadas a la capacitación permanente, la actualización pedagógica y la vinculación con otras instituciones educativas. También mencionó que se continúa trabajando en propuestas que respondan a las demandas del sistema educativo y a las necesidades del contexto regional.

El directivo destacó la participación de la comunidad educativa en las actividades institucionales y remarcó la importancia de sostener instancias de formación que acompañen los cambios en el ámbito educativo. En ese sentido, señaló que el IFDC proyecta continuar fortaleciendo su oferta académica y los espacios de intercambio profesional.

El aniversario se enmarca en una serie de actividades internas y abiertas que buscan visibilizar el trabajo institucional y promover la participación de estudiantes, docentes y egresados.

Fuente: En este día | Radio Libre