«EL HOSPITAL YA NO DA PARA MÁS»: THALASSELIS ANUNCIÓ LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO NOSOCOMIO EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | En una jornada marcada por la tensión y la urgencia, el Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, llegó este martes a Sierra Grande para reunirse con el personal del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi, en medio de una crisis sanitaria que mantiene al centro de salud en estado de asamblea permanente.

Acompañado por la intendenta Roxana Fernández, funcionarios municipales y concejales locales, Thalasselis participó de la asamblea convocada por los trabajadores del hospital, quienes denuncian desde hace semanas condiciones laborales y edilicias críticas. También estuvieron presentes representantes gremiales de UPCN, ATE, quienes respaldan el reclamo de una urgente intervención estructural y sanitaria.

En su intervención, el Ministro reconoció sin rodeos que el hospital “ha cumplido su ciclo” y que la situación edilicia “ya no permite más reparaciones efectivas”. En ese sentido, anunció oficialmente la construcción de un nuevo nosocomio: “Tenemos que hacer un hospital nuevo. El actual no da para más, y las reparaciones que podamos realizar no alcanzan ni son sostenibles en el tiempo”, afirmó.

Mientras tanto, se avanzará con intervenciones transitorias para garantizar la atención sanitaria y la seguridad del personal: reparación de techos, sistema eléctrico, calefacción, agua caliente y suministro de agua potable, temas que se encuentran en estado crítico. Vale recordar que la semana pasada cayó parte del techo del quirófano, y en la guardia se atiende literalmente bajo el agua, sin posibilidad de utilizar equipos por riesgo eléctrico.

Un plan de acción urgente, pero parcial

Este miércoles, en Viedma, se concretará una reunión entre la intendenta Fernández y los equipos técnicos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo de definir un plan de obras para la transición. Thalasselis aclaró que estas medidas son solo paliativas: “Estamos reparando algo muy deteriorado. Esto es una transición dolorosa hacia una infraestructura que Sierra Grande merece”.

Para agilizar las gestiones en materia de obras, se propuso la contratación directa de obras con administración delegada a la Municipalidad, lo que permitiría una ejecución más ágil y con mano de obra local.

En ese marco, también se anunció que se gestionará una nueva ambulancia de traslado, ante el reclamo del personal por el estado de los vehículos actuales, que consideran inoperables.

Compromiso con un nuevo hospital

El futuro hospital será de complejidad 4, con características similares al de la ciudad de Catriel, adaptado a las necesidades de Sierra Grande. Aunque el Ministro evitó brindar plazos concretos, aseguró que el proyecto ya cuenta con aval político y técnico: “Está autorizado por el Gobernador. No quiero dar tiempos, no sería responsable, pero la decisión está tomada”.

Situaciones críticas también en los CAPS

En paralelo, el panorama en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) tampoco es alentador. En el barrio Industrial, se reclamó la necesidad de un edificio propio ya que el actual funciona en una propiedad alquilada cuyo contrato vence en junio. En Los Berros, aunque los materiales están disponibles, el gasista local aún no ha realizado los trabajos, retrasando las mejoras ya autorizadas.

Reclamos que persisten

A pesar del encuentro y los anuncios, la asamblea permanente continúa. Desde UPCN y ATE se presentó un acta ante la Secretaría de Trabajo provincial solicitando una revisión urgente de las condiciones de higiene y salubridad en las que trabaja el personal. “No se trata de reconocer o no, se trata de la realidad en la que estamos”, respondió el Ministro.

Por redacción de Pido la Palabra.