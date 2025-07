EL GOBIERNO PAGA EL BONO DOCENTE PESE AL RECHAZO DE UNTER

Sierra Grande | El Gobierno de Río Negro abonó el bono extraordinario de $40.000 a los docentes provinciales. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) aceptó el bono con objeciones y calificó como insuficiente la propuesta salarial y declaró su rechazo en el último congreso gremial.

“Nosotros declaramos esta propuesta como insuficiente, es irrisoria. Sin embargo, entendemos que no podemos quedar afuera de un pago que perciben todos los estatales”, explicó Gustavo Cifuentes, secretario adjunto de Unter Central, en diálogo con una emisora local.

El dirigente señaló que si bien el bono representa un ingreso adicional, no resuelve la crítica situación salarial de la docencia rionegrina. “Hoy un maestro que recién se inicia cobra alrededor de $1.080.000, cuando para no ser pobre necesita al menos $1.300.000. No podemos admitir que haya docentes por debajo de la línea de pobreza”, afirmó.

Cifuentes subrayó que el gremio seguirá exigiendo una nueva convocatoria paritaria para mejorar la propuesta salarial:

“El 1% al básico y los $20.000 con criterio FONIT que ofreció el gobierno son totalmente insuficientes. Necesitamos que la oferta contemple un porcentaje mayor al básico para impactar también en los jubilados y que ningún maestro quede por debajo de la pobreza”.

El pago del bono será proporcional a la carga horaria: los docentes con un cargo completo o 35 horas cátedra percibirán la totalidad de los $40.000, mientras que quienes tengan menos horas recibirán un monto proporcional.

Unter reclama que la próxima propuesta salarial respete la pirámide docente y contemple mejoras reales en los ingresos. “Si el gobierno no responde, vamos a volver a convocar a nuestros órganos de discusión para definir cómo continuar”, adelantó Cifuentes.

Fuente: Radio Libre | En este día.