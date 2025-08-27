EL GOBIERNO DE RÍO NEGRO IMPULSA UN AMBICIOSO PLAN DE OBRAS EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Durante su visita a Sierra Grande, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Rio Negro, Alejandro Echarren confirmó la decisión política de avanzar en la construcción de un hospital nuevo, al considerar que el actual ya no responde a las necesidades de la comunidad.

Superficie proyectada: 5.600 m² (1.200 más que el edificio actual).

Inversión total: $19.500 millones, financiados por la Corporación Andina de Fomento.

Equipamiento: $1.133 millones adicionales para dotar al centro con tecnología de última generación.

Próximos pasos: envío de la documentación técnica y apertura de licitación.

“El futuro de Sierra Grande es ya”, sostuvo Echarren, al remarcar que la obra fue diseñada con criterios de planificación a largo plazo.

Agua y servicios básicos

El Departamento Provincial de Aguas (DPA), junto con ARSA, licitó la compra de equipamiento para intervenir en los acueductos que abastecen a la ciudad, con el objetivo de mejorar la provisión de agua.

Además, se suman:

Red de gas en el barrio industrial, una demanda de más de 40 años.

Ampliaciones del servicio en otros sectores urbanos y en Playas Doradas.

Obras de iluminación y tendido eléctrico, en coordinación con la Secretaría de Energía.

Infraestructura urbana y vial

La agenda provincial también contempla:

Construcción de un centro de informes turísticos, actualmente en ejecución.

Bacheo y repavimentación de calles principales.

Obras sobre la Ruta 9 hacia Punta Colorado, con nivelación y enripiado para mejorar las condiciones de tránsito.

Educación y nuevos espacios

En materia educativa, Echarren confirmó:

Avance en la Escuela 60, con próxima licitación para su SUM.

Desarrollo del proyecto de una nueva Escuela Técnica, en conjunto con el Ministerio de Educación.

Evaluación de futuros establecimientos según la planificación provincial.

El ministro destacó que el despliegue responde a la coordinación con la intendenta Roxana Fernández y a la decisión del gobernador de garantizar obras que “mejoren la calidad de vida de los rionegrinos”.

“Estamos en un punto donde Sierra Grande necesita que la provincia esté presente en forma permanente”, concluyó Echarren.

Fuente: Radio Libre | En este día