EL EJECUTIVO MUNICIPAL DEVOLVIÓ EL EXPEDIENTE AL CONCEJO Y PIDIÓ QUE AVANCE EL TRATAMIENTO DEL PASE A PLANTA PERMANENTE

Sierra Grande | La intendenta Roxana Fernández se refirió, en declaraciones a Radio Libre, al proyecto de ordenanza presentado por el Poder Ejecutivo para establecer el pase a planta permanente de más de 150 trabajadores municipales. La jefa comunal señaló que la iniciativa fue elaborada en el marco de las mesas de diálogo con representantes sindicales y los acuerdos paritarios, y explicó que busca otorgar estabilidad laboral a empleados que llevan varios años desempeñándose bajo modalidades de contratación.

Fernández cuestionó el tratamiento que tuvo el expediente en el Concejo Municipal y consideró que el procedimiento se apartó de lo que corresponde a un proyecto de ordenanza. En ese sentido, explicó que, una vez ingresada la iniciativa, el cuerpo legislativo debe asumir su tratamiento mediante las comisiones correspondientes, donde los concejales pueden analizar el contenido, solicitar asesoramiento, formular observaciones y proponer modificaciones. También sostuvo que el expediente no debía ser remitido al Poder Ejecutivo, ya que su tratamiento es responsabilidad del Concejo.

Respecto de la situación administrativa del proyecto, la intendenta confirmó que, al tomar conocimiento de que el expediente había sido devuelto, dispuso su remisión nuevamente al ámbito legislativo para que continúe el trámite correspondiente. Además, explicó que la propuesta contempla una comisión evaluadora cuya integración fue acordada con los gremios y defendió ese mecanismo al señalar que amplía la participación prevista en una normativa municipal anterior a la Carta Orgánica. Sobre las observaciones planteadas por concejales de la oposición, manifestó que el Ejecutivo está dispuesto a revisar el proyecto e incorporar modificaciones, siempre que se indiquen de manera concreta los aspectos que requieren cambios.

En relación con el posicionamiento de los concejales, Fernández afirmó que cuatro integrantes del cuerpo legislativo se pronunciaron en contra del avance de la iniciativa, según su interpretación de lo ocurrido durante el tratamiento. Cuestionó que se plantearan objeciones generales sin especificar las modificaciones necesarias y sostuvo que existe una responsabilidad institucional de analizar el expediente. También señaló que el proyecto establece el pase a planta mediante una ordenanza municipal y que, por lo tanto, necesita el respaldo de una mayoría en el Concejo para ser aprobado. Finalmente, indicó que el Ejecutivo mantiene la disposición a recibir propuestas, pero remarcó que la decisión final corresponde a los concejales.

Fuente: En este día | Radio Libre