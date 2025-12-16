EL DPA PRESENTÓ EL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | Este lunes se llevó a cabo en Sierra Grande la convocatoria participativa para la presentación de la obra “Optimización del Sistema de Agua Potable de Sierra Grande y Playas Doradas”, una iniciativa que será ejecutada bajo la responsabilidad del Departamento Provincial de Aguas (DPA). El encuentro permitió exponer el resumen ejecutivo del proyecto, la descripción de las obras previstas y los potenciales riesgos asociados, además de abrir un espacio de consulta directa con la comunidad.

La ingeniera Marilú Colonna, directora de Proyectos de Saneamiento del DPA, encabezó la presentación y realizó una evaluación positiva del encuentro, destacando la importancia de estos espacios de participación ciudadana. “Siempre en estas instancias aparece la queja, porque los problemas que viven los vecinos son reales y hay que escucharlos. No venimos a negarlos, al contrario: este proyecto existe justamente porque conocemos esas dificultades y buscamos solucionarlas”, expresó.

Durante la jornada, los vecinos plantearon inquietudes vinculadas al estado del servicio, la convivencia de las obras con otros trabajos de infraestructura y el alcance del proyecto en sectores específicos de la ciudad. Según explicó Colonna, todas las consultas fueron respondidas y no quedaron dudas sin abordar. “Hubo un clima de mucho respeto, algo que es importante valorar. Creo que, a medida que se fue explicando el proyecto, los vecinos entendieron que se trata de una intervención netamente positiva”, señaló.

Uno de los puntos destacados fue la coordinación con otras obras previstas en la ciudad, particularmente las tareas de repavimentación. La funcionaria aclaró que las zonas de intervención no coinciden en su mayor parte y que, en los sectores donde sí lo hacen, se incorporó el recambio de cañerías de agua potable para evitar futuras roturas del pavimento. “Es fundamental planificar de manera integral para no repetir errores del pasado, cuando se pavimentaba sin renovar las redes”, remarcó.

Asimismo, Colonna se refirió a la ampliación del servicio en la denominada zona de chacras, un sector que inicialmente no estaba incluido en el proyecto. Tras reuniones con vecinos y el prestador del servicio, Aguas Rionegrinas, se redefinió la iniciativa para incorporar nuevas redes de agua potable. “Esto permitirá que muchos vecinos pasen a ser usuarios formales, con servicio medido, y que se reduzca significativamente la demanda sobre el acueducto, que hoy se ve afectado por intervenciones no planificadas”, explicó.

En relación con los próximos pasos, la directora detalló que las opiniones y consultas recogidas formarán parte de un informe de la consulta participativa, requisito del ente de financiamiento. Dicho informe, junto con el estudio de impacto ambiental, será elevado para su evaluación. Además, toda la documentación estará disponible durante un mes en la página web del Departamento Provincial de Aguas, con el objetivo de garantizar el acceso público a la información.

“La obra es necesaria y las mismas preocupaciones que plantean los vecinos refuerzan esa necesidad”, concluyó Colonna, quien expresó su expectativa de que, una vez finalizados los trabajos, la comunidad pueda contar con un servicio de agua potable confiable y de calidad, acorde a las necesidades actuales y futuras de Sierra Grande y Playas Doradas.

Por redacción de Pido la Palabra.