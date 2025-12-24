EL CORRALÓN KALMAT SUFRIÓ SU SEGUNDO ROBO EN MENOS DE TRES MESES

Sierra Grande | El crecimiento comercial de Sierra Grande se ve nuevamente empañado por hechos de inseguridad. En las últimas horas, el corralón Kalmat, ubicado sobre la colectora 102 de la Ruta Nacional 3, fue víctima de un robo de materiales de construcción. El hecho cobra relevancia no solo por el perjuicio económico, sino porque se trata del segundo incidente de estas características que enfrenta el comercio desde su apertura en octubre.

En diálogo con Radio Libre, Juan Kal, titular del establecimiento, brindó detalles sobre lo sucedido y expresó su preocupación ante la vulnerabilidad que enfrentan los comerciantes que apuestan por la localidad.

Crónica de un hecho reiterado

Según relató Kal, el incidente fue detectado gracias a la intervención preventiva de la policía local. «Nos enteramos por la policía que nos preguntó si nos estaba pasando algo. Ellos se habían comprometido a estar atentos tras un intento de robo previo», explicó el propietario.

Al revisar las cámaras de seguridad del predio, los propietarios confirmaron el faltante de materiales y pudieron identificar al autor del hecho. Las imágenes revelaron una coincidencia alarmante: se trataría de la misma persona que, apenas 15 días después de la inauguración del local, ya había intentado ingresar sin éxito.

«En aquella primera oportunidad no pudieron llevarse nada. Esta vez buscaron la maña para sortear el alambre perimetral que habíamos colocado como refuerzo», señaló Kal.

Reconocimiento al accionar policial

A pesar del mal momento, el comerciante destacó la eficiencia de las fuerzas de seguridad: «El final fue feliz porque la policía ya tenía identificado al sujeto y había recuperado el material incluso antes de que nosotros nos diéramos cuenta del faltante».

Aunque el material regresó a sus manos, Kal evitó dar precisiones sobre la situación procesal actual del sospechoso, delegando esa responsabilidad a las autoridades judiciales correspondientes.

En este sentido, el comisario Claudio Chazarreta confirmó desde la Comisaria 13 que fueron detenidas 2 personas de sexo masculino, una de 25 años y otra de 35, de las que se reserva la identidad. En las próximas horas se espera la formulación de cargos.

Reflexión sobre la inversión y la seguridad

Juan Kal, oriundo de Córdoba pero con años de residencia en el sur, manifestó que este tipo de situaciones generan desánimo en quienes buscan generar puestos de trabajo. «Es una pena que gente que no tiene voluntad de trabajar no vea todo lo lindo que le está pasando al pueblo. Uno viene a dar trabajo y este tipo de cosas te tiran un poco abajo», reflexionó.

No obstante, el empresario reafirmó su confianza en la comunidad de Sierra Grande, a la que calificó como «hospitalaria y amable», considerando lo ocurrido como un hecho eventual que no empaña su visión general de la localidad. «Es una advertencia para todos los comerciantes, chicos o grandes. No hay que relajarse«, concluyó.