EL CONGRESO DE UNTER RECHAZÓ LA PROPUESTA DEL GOBIERNO Y DEFINIÓ PARO DE DOS DÍAS EN EL INICIO DEL CICLO LECTIVO

Sierra Grande | El secretario Adjunto de UnTER, Gustavo Cifuentes, señaló tras conocerse la medida de fuerza adoptada en el marco del CCCLXXIII Congreso Extraordinario de la UnTER, que sesionó este 5 de marzo en la ciudad de Ingeniero Jacobacci, que fueron analizadas todas las posturas y que la definición del encuentro busco ser la “mas representativa que podemos dar al gobierno provincial ante la falta de respuestas y un dialogo serio” y explicó que en cada una de las reuniones no tuvieron una respuesta acorde a los reclamos realizados por la representación de trabajadores docentes.

“No hemos tenido una propuesta salarial que contemple el proceso inflacionario, que ningún compañero quede por debajo de la línea de pobreza, no se dio respuesta a la actualización de las asignaciones familiares, nunca contemplo la movilidad de los docentes que se trasladan de sus hogares a sus lugares de trabajo y nunca contempló una respuesta seria de tener comedores y escuelas en condiciones para poder iniciar el ciclo lectivo. Esta es una discusión que no comenzó ayer”, expresó Cifuentes quien recordó que el Gobierno de Rio Negro tenia la advertencia del no inicio de clases desde el 2023.

En este marco, el sindicato docente definió realizar un paro de no inicio del ciclo lectivo por 48 horas, el lunes 11 y martes 12 de marzo próximos.

Además, se resolvió una movilización provincial a Viedma el primer día de paro, y acciones regionales el segundo día. También se definió exigir un urgente llamado a paritaria, en la que el gobierno realice una propuesta de recomposición salarial que impacte en los haberes remunerativos. En caso de que el gobierno provincial no cumpla con la convocatoria, se estableció la realización de un nuevo paro de 48 horas en la semana del 18 al 22 de marzo, y un Congreso inmediato posterior.