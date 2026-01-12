EL CONCEJO MUNICIPAL TRATARÁ EL IMAT 2026 EN SESIÓN ORDINARIA DE ESTE MARTES

Sierra Grande | El Concejo Municipal de Sierra Grande sesionará este martes 13 de enero de 2026 a las 8 para tratar la Ordenanza del Índice Municipal de Actualización Tributaria (IMAT) correspondiente al ejercicio 2026. La convocatoria fue dispuesta a partir de una resolución del Poder Ejecutivo Municipal (PEM) que elevó los valores del índice bajo la modalidad ad referéndum del cuerpo legislativo.

La Resolución Nº 9359/26 remitió al Concejo los valores mensuales del IMAT, conforme a lo establecido por la Ordenanza N.º 1672/24, que creó el índice como mecanismo de actualización de los montos fijos de la Ordenanza General Tarifaria y de otras normas tributarias. El expediente cuenta con «dictamen» de la Comisión de Labor Parlamentaria.

Según la propuesta enviada por el Ejecutivo, de ser convalidados los valores por el Concejo, la actualización de los tributos se aplicaría en dos tramos durante 2026:

Para los períodos enero, febrero y de marzo a octubre , un incremento del 35,31 % .

, un incremento del . Para los períodos abril, mayo y de junio a noviembre, un incremento del 43,8 %.

Estos porcentajes se utilizarán como base para la actualización de la Unidad Tributaria y de los importes establecidos en la Ordenanza Tarifaria 2026.

Fundamentos del proyecto

En la resolución elevada al Concejo, el Poder Ejecutivo fundamenta la medida en la necesidad de aplicar el mecanismo previsto en la Ordenanza N.º 1672/24, que establece que los valores del IMAT deben ser determinados mensualmente por el Ejecutivo y autorizados por el Concejo Municipal. El texto señala que la falta de tratamiento de esos valores impide la actualización de los tributos, genera desfasajes en la recaudación y afecta la ejecución del Presupuesto Municipal 2026, aprobado mediante Ordenanza N.º 1.751/25.

Asimismo, el Ejecutivo indicó que los ingresos y egresos previstos en el Presupuesto 2026 fueron calculados sobre la base de los valores del IMAT que acompañan la resolución como Anexo I, y que la no aplicación del índice impacta en la prestación de servicios públicos y en el cumplimiento de obligaciones salariales.

Por ese motivo, la Intendenta Municipal resolvió aprobar los valores del IMAT ad referéndum del Concejo Municipal, en uso de las facultades previstas en el artículo 46 inciso m) de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Río Negro.

Qué es el IMAT

El Índice Municipal de Actualización Tributaria es una unidad de medida no monetaria creada para actualizar los importes fijos de las ordenanzas tributarias. Su cálculo se compone de la variación de tres factores: el salario municipal (34 %), el precio del gasoil en el ejido municipal (33 %) y el Índice de Precios al Consumidor del INDEC (33 %). La Secretaría General y de Hacienda determina mensualmente su valor, que debe ser autorizado por el Concejo y publicado para conocimiento de los contribuyentes.

El IMAT actúa como límite máximo para la actualización de la Unidad Tributaria y de los montos fijos de las tasas, derechos e impuestos municipales.

Orden del día y alcance de la sesión

Además del tratamiento del IMAT 2026, la sesión incluirá el ingreso de expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo, el Tribunal de Cuentas, el Juzgado de Faltas y distintos bloques políticos. Entre los temas previstos figuran el Presupuesto 2026, la Ordenanza Tarifaria, la creación del Museo Ex Mineros de Hipasam y disposiciones vinculadas a tierras municipales.

La sesión será pública y se realizará en el marco de las facultades reglamentarias que permiten convocatorias durante el receso cuando existen asuntos de interés institucional y administrativo. La definición sobre el IMAT permitirá habilitar la aplicación de los valores tributarios correspondientes al ejercicio 2026.