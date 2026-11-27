EL CONCEJO MUNICIPAL PREVÉ TRATAR EL PASE A PLANTA PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES EL LUNES

Sierra Grande | La iniciativa busca regularizar la situación laboral de los empleados municipales y contempla modificaciones puntuales en distintos artículos. Durante el análisis, se trabajó también en aspectos vinculados con la categorización del personal, un proceso que se abordará de manera diferenciada del pase a planta permanente.

En declaraciones a Radio Libre, el presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, había explicado que el proyecto ingresó hace dos meses y que se encontraba en la etapa final de revisión. Entre los puntos analizados mencionó la conformación de las mesas de evaluación y la necesidad de adecuar determinados aspectos del estatuto municipal, cuya normativa data de la década de 80.

Negri señaló que el objetivo era completar la redacción para evitar nuevas modificaciones y avanzar con el tratamiento legislativo. Con la obtención del dictamen y la salida del proyecto del Concejo ayer después de las 13, la iniciativa completó una instancia clave de su recorrido.

Fuente: En este día | Radio Libre