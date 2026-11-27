Sierra Grande | El Concejo Municipal de Sierra Grande avanzó con el dictamen del proyecto de ordenanza para el pase a planta permanente de trabajadores municipales, luego de incorporar modificaciones consensuadas con el Poder Ejecutivo. Así lo informó la concejal Nadia Arbaizar, del bloque Cambia Sierra Grande, en declaraciones a Radio Libre.

Según explicó, el expediente había sido devuelto al cuerpo legislativo por el Ejecutivo, acompañado de una nota que habilitaba la realización de modificaciones. Durante el análisis, los concejales plantearon cambios en la redacción de algunos artículos y en la cantidad de integrantes de la mesa examinadora. Tras reuniones con representantes del Ejecutivo y asesoría legal, las modificaciones fueron acordadas por unanimidad en comisión.

Una de las principales modificaciones quedó incorporada en el artículo 13, que faculta al Poder Ejecutivo a evaluar y, de corresponder, reconocer la categoría de revista que tenía el trabajador al momento de concursar para ingresar a planta permanente. La evaluación deberá resolverse mediante un acto administrativo fundado dentro de los 60 días hábiles administrativos posteriores a la notificación de su incorporación. El procedimiento no tendrá carácter suspensivo ni condicionará el pase a planta.

Arbaizar señaló que el objetivo de esta disposición es evitar que los trabajadores deban elegir entre acceder a la estabilidad laboral y conservar una remuneración vinculada con su categoría y antigüedad. También indicó que el proyecto mantiene la aplicación del estatuto municipal en los aspectos que no sean modificados por la nueva ordenanza. En cuanto a la mesa examinadora, se acordó que estará presidida por la intendenta e integrada por tres representantes del Ejecutivo, dos del Concejo Municipal y dos representantes sindicales, uno de UPCN y otro de ATE. En caso de empate, la presidencia tendrá voto doble.

Con las modificaciones acordadas, el proyecto quedó dictaminado y será incorporado al tratamiento de la próxima sesión del Concejo Municipal. Arbaizar indicó que la modificación sobre el reconocimiento de categoría fue uno de los puntos centrales del debate, junto con la integración de la mesa examinadora.

Fuente: En este día | Radio Libre