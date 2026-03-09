EL CONCEJO MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE REALIZARÁ TRABAJOS DE REFACCIÓN EN EL EDIFICIO

El presidente del Concejo Municipal de Sierra Grande, Carlos Negri, informó que el edificio del cuerpo deliberativo será sometido a trabajos de refacción y reorganización interna que se ejecutarán en distintas etapas durante las próximas semanas.

Según explicó en declaraciones a Radio Libre, las tareas incluyen mejoras edilicias y la reorganización de espacios de trabajo dentro del edificio. En ese marco, entre el 9 y el 13 de marzo se suspenderá la actividad en el recinto para realizar las primeras intervenciones.

Durante ese período, el funcionamiento administrativo y legislativo del Concejo se trasladará de manera provisoria al Centro de Informes Turísticos (CIT), ubicado en la intersección de la Ruta Provincial N.º 5 y la Colectora N.º 102.

Negri señaló que los trabajos contemplan la realización de tareas de durlock, pintura y reorganización de oficinas, priorizando en una primera etapa los espacios interiores del edificio.

“El Concejo va a estar cerrado por refacciones, pero nosotros vamos a seguir trabajando en otro espacio para garantizar la atención y el funcionamiento institucional”, indicó.

El presidente del cuerpo deliberativo explicó además que las mejoras edilicias habían sido solicitadas con anterioridad y que se resolvió avanzar con refacciones en el edificio actual, descartando por el momento la construcción de una nueva sede.

De acuerdo con lo informado, los trabajos también incluyen la creación o adecuación de nuevas oficinas para el funcionamiento de bloques de concejales y otros espacios internos del Concejo.

Posteriormente se prevé una segunda etapa de obras entre el 6 y el 10 de abril, período en el que también podrían suspenderse temporalmente las actividades en el edificio para completar tareas de pintura y mantenimiento.

En paralelo, el Concejo continuará con su agenda institucional mediante el trabajo en comisiones y la atención administrativa a vecinos desde el espacio alternativo dispuesto en el CIT.

Negri indicó que las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento del edificio y reorganizar áreas destinadas a concejales y personal del cuerpo deliberativo.

Fuente: En este día | Radio Libre