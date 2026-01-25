EL CONCEJO MUNICIPAL CONVOCÓ A SESIÓN EXTRAORDINARIA PARA TRATAR EL BONO CONTRIBUCIÓN

Sierra Grande | El presidente del Concejo Municipal de Sierra Grande, Carlos Negri, confirmó el llamado a los concejales para dar tratamiento al Proyecto de Ordenanza de emisión de un bono contribución, iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo Municipal con el objetivo de financiar gastos vinculados a la organización de la X Fiesta Nacional de Playas Doradas.

Según explicó Negri en declaraciones realizadas a Radio Libre, la convocatoria responde a una solicitud formal del Ejecutivo, ingresada mediante nota oficial, en la que se requiere la realización de una Sesión Extraordinaria para abordar de manera específica el proyecto. En ese marco, el presidente del cuerpo detalló que la reunión fue fijada para el lunes 26 de enero a las 10 horas, en las instalaciones del Concejo Municipal.

El pedido del Ejecutivo Municipal contempla la emisión de un bono contribución correspondiente a un lote ubicado en el Balneario Playas Doradas, mecanismo que será analizado por los ediles conforme a lo establecido en el artículo 64, inciso 18, de la Carta Orgánica Municipal.

Negri señaló que, en cumplimiento del procedimiento legislativo, se convocó a los integrantes de Labor Parlamentaria y se notificó a la totalidad de los concejales para garantizar el tratamiento institucional de la iniciativa. El propósito de la sesión será evaluar el proyecto elevado, su encuadre normativo y los pasos a seguir en el ámbito del Concejo.

La sesión extraordinaria tendrá como único tema en agenda el tratamiento de la solicitud del Ejecutivo Municipal vinculada al bono contribución, en el marco de las atribuciones del cuerpo legislativo local.