EL CONCEJO MUNICIPAL CERRÓ EL 2025 CON UNA SESIÓN MARATÓNICA Y APROBÓ LAS HERRAMIENTAS CLAVE PARA EL PRÓXIMO AÑO

Sierra Grande | La última sesión ordinaria del Concejo Municipal del año 2025 se desarrolló este lunes 29 de diciembre y demandó más de siete horas de trabajo legislativo ininterrumpido. Con quórum completo y la presencia de los siete concejales, el cuerpo logró avanzar en una agenda cargada de temas álgidos, entre ellos la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ordenanza Fiscal y Tributaria, luego de la sesión frustrada del viernes pasado por falta de quórum.

Según explicó el presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, se trató de una jornada extensa pero productiva, marcada por el debate, la exposición de posturas diversas y la definición de decisiones centrales para el funcionamiento del municipio durante el próximo ejercicio.

Quórum completo y normal desarrollo de la sesión

Negri destacó que, a diferencia de lo ocurrido el viernes 26, la sesión de este lunes contó con la participación de la totalidad de los ediles. “Estuvimos los siete concejales durante toda la jornada, tanto en el recinto como en las comisiones. Eso permitió un trabajo serio y profundo”, señaló.

El titular del cuerpo remarcó que el reglamento y la Carta Orgánica contemplan ausencias, pero subrayó la importancia institucional de haber alcanzado el quórum pleno en una sesión de cierre de año con temas de alta relevancia.

Avance en proyectos comunitarios y culturales

Uno de los primeros expedientes tratados fue el dictamen de la Comisión de Asuntos Vecinales, Sociales y Turismo, que dio marco legal a la creación del Museo de los Exmineros de Hipasam, que llevará el nombre de “Casa del Minero”.

Negri resaltó el carácter emotivo del tratamiento del proyecto, impulsado por una demanda histórica de los exmineros. “Ellos venían esperando este espacio desde hace mucho tiempo. No se trata solo de un lugar físico, sino del valor cultural, histórico y humano que representa”, expresó. El proyecto contempla un espacio que quedará bajo designación del Poder Ejecutivo y permitirá preservar el patrimonio minero y acercarlo a la comunidad, al turismo y a las instituciones educativas.

Rechazo a la creación y venta de parcelas en Villa Hiparsa

Durante la sesión también se abordó el expediente vinculado a la creación y venta de parcelas en el barrio Villa Hiparsa, enviados por el Poder Ejecutivo Municipal. Las iniciativas fueron rechazadas por mayoría y no lograron avanzar en el recinto.

De acuerdo a lo explicado por Negri, la votación fue negativa sin que se expusieran argumentos extensos durante el tratamiento. “Los vecinos podrán ver el detalle del recuento de votos, pero la creación de parcelas no fue aprobada”, indicó.

Presupuesto 2026 aprobado por unanimidad

El eje central de la sesión fue el tratamiento del Presupuesto General de la Administración Municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 14.501.824.474 pesos. El expediente demandó más de cinco horas de debate y análisis en profundidad.

“El presupuesto fue aprobado por unanimidad, y eso es algo que hay que destacar”, sostuvo Negri. Durante el tratamiento participaron el secretario General y de Hacienda, Nazareno Sepúlveda y de Gobierno, Cintia Castillo, quienes respondieron consultas y aclararon dudas planteadas por los concejales.

El presidente del Concejo valoró el nivel de discusión alcanzado: “Hoy vi un Concejo que realmente se sentó a definir posturas, a debatir ítem por ítem y a expresar las diferentes miradas. Fue un trabajo serio y responsable”.

Readecuación de partidas y destino de fondos

Si bien no se modificó el monto total del presupuesto, sí se aprobaron readecuaciones de partidas. Se incrementaron fondos destinados al Concejo Municipal, a la ayuda a personas y a instituciones sin fines de lucro.

Para garantizar el equilibrio financiero, se aprobó un artículo que autoriza a la Secretaría de Hacienda a readecuar partidas presupuestarias, definiendo de qué áreas se restarán los fondos necesarios. En el caso del Concejo Municipal, la partida asignada será utilizada para obras de refacción, mejoras edilicias, equipamiento informático y mobiliario.

Negri recordó que en los últimos dos años no se habían ejecutado fondos para mejoras en el edificio legislativo. “Pasamos de una propuesta inicial de 60 millones a una partida de 100 millones, pensando en necesidades estructurales que venimos postergando”, explicó.

Ordenanza Fiscal y Tributaria aprobada sin objeciones

A continuación, el cuerpo trató la Ordenanza Fiscal y Tributaria 2026, considerada la matriz del presupuesto municipal. El expediente fue aprobado por unanimidad y sin mayores debates, en una instancia más breve que la del presupuesto.

Sin embargo, Negri aclaró que el Índice Municipal de Actualización Tributaria (IMAT) no fue aprobado, por lo que los impuestos continuarán, por el momento, con los valores vigentes en 2025. “El IMAT debería tratarse en el pleno del Concejo. Hoy no hay actualización automática de impuestos”, sostuvo, y señaló que el tema se encuentra ahora en análisis del Poder Ejecutivo.

Un cierre de año marcado por el debate democrático

Al finalizar la sesión, Negri destacó el valor institucional del encuentro. “Hubo emociones, diferencias y discusiones, pero todo se dio dentro del marco de la democracia. Se debatió, se votó y se tomaron decisiones que marcan el rumbo del municipio para el 2026”, concluyó.

Con la aprobación del presupuesto y de la ordenanza fiscal, entre otros temas, el Concejo Municipal dio por concluido el período legislativo 2025, dejando definidas las principales herramientas de gestión para el próximo año.