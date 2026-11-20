EL CONCEJO MUNICIPAL ARCHIVÓ EL PROYECTO DEL 1% Y QUEDÓ EN DISCUSIÓN EL PASE A PLANTA PERMANENTE DE MÁS DE 150 EMPLEADOS

Sierra Grande | El debate sobre la situación de los trabajadores municipales de Sierra Grande quedó atravesado por dos proyectos con objetivos diferentes. Según las declaraciones realizadas a Radio Libre, el proyecto presentado por el bloque del Partido Vecinal Renacer, que proponía limitar el ingreso de personal municipal y establecer un tope equivalente al 1% de la población, fue archivado por el Concejo Municipal. La iniciativa, identificada como expediente 228 C.M.S.G. Año 2026, planteaba que la planta permanente, contratada y temporaria no superara ese porcentaje, tomando como referencia el último censo legalmente aprobado. También contemplaba una reducción progresiva de la dotación mediante jubilaciones y retiros voluntarios, sin despidos sin justa causa.

La segunda iniciativa fue presentada por el Poder Ejecutivo Municipal mediante el expediente 328 C.M.S.G. Año 2026, ingresado el 28 de octubre. El proyecto propone el pase a planta permanente de trabajadores contratados que hayan ingresado hasta el 31 de diciembre de 2025. Según los fundamentos del Ejecutivo, la medida busca reconocer la continuidad laboral de quienes desempeñan funciones habituales y permanentes, sin supeditar la incorporación a la existencia de vacantes o cupos por dependencia. La propuesta incluye un concurso interno de oposición y antecedentes, con examen escrito y presencial, evaluación de experiencia y capacitación, y una mesa examinadora integrada por representantes del Ejecutivo, el Concejo Municipal y los sindicatos ATE y UPCN. El Ejecutivo sostiene que se trata de regularizar la situación del personal existente y no de incorporar nuevos agentes a la dotación municipal. Según lo señalado en Radio Libre, el alcance de la iniciativa supera los 150 trabajadores.

En relación con el tratamiento legislativo, durante la sesión se habría solicitado el tratamiento sobre tablas del proyecto del Ejecutivo. Sin embargo, según las declaraciones difundidas, surgieron cuestionamientos por la situación del expediente, cuya documentación habría desaparecido. El dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, correspondiente al expediente 328 y fechado el 13 de noviembre, deja constancia de observaciones e inconsistencias jurídicas sobre el procedimiento de ingreso a planta permanente y la compatibilidad de algunos artículos con el Estatuto del Empleado Municipal. Por ese motivo, la comisión solicitó un dictamen jurídico a Asesoría Legal. El documento no establece el archivo de esta segunda iniciativa.

Las diferencias entre ambas propuestas están vinculadas al sentido de la política de personal municipal. El proyecto del 1% buscaba establecer un límite general a la cantidad de trabajadores y condicionar futuras incorporaciones a ese parámetro, con excepciones debidamente fundamentadas. El proyecto del Ejecutivo, en cambio, apunta a reconocer la estabilidad laboral de quienes ya trabajan en el Municipio, mediante un procedimiento de evaluación y regularización. El primero prioriza establecer restricciones al crecimiento de la planta; el segundo, resolver la situación contractual de trabajadores que cumplen funciones en la administración municipal. En este contexto, también se planteó durante las declaraciones radiales que Sierra Grande es la única gestión que no despidió trabajadores, un dato que forma parte de la discusión sobre la continuidad laboral y la organización del empleo público local.

Fuente: En este día | Radio Libre