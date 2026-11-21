Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, Negri detalló que el proyecto presentado por el Partido Vecino al Renacer, que proponía establecer un límite del 1% de trabajadores municipales en relación con la población del último censo, tuvo cuatro mociones durante la sesión. La primera planteaba que regresara a comisión, la segunda proponía tratarlo y votarlo en esa misma jornada, la tercera solicitaba su pase a archivo y la cuarta proponía un cuarto intermedio. Las dos primeras mociones no reunieron los votos necesarios, mientras que el pase a archivo fue aprobado por unanimidad y el cuarto intermedio por mayoría. Según explicó el titular del cuerpo, el archivo implica que la iniciativa pierde estado parlamentario y deja de continuar su trámite legislativo.

Por otra parte, el proyecto de ordenanza impulsado por el Poder Ejecutivo para incorporar trabajadores a la planta permanente no figuraba en el orden del día. Para habilitar su tratamiento sobre tablas se necesitaban cinco votos, pero la moción no alcanzó esa cantidad. Negri indicó que el expediente había sido analizado en comisión y que el dictamen proponía su devolución al Ejecutivo para una revisión por parte del abogado municipal. Sin embargo, al buscar la documentación durante la sesión, advirtieron que no se encontraba en el Concejo ni figuraba en el libro de salida.

El presidente señaló que la concejal Nadia Arbaizar, en su carácter de titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, manifestó haber retirado el expediente y trasladado la documentación al Ejecutivo, sin que quedara constancia administrativa de ese movimiento. Negri cuestionó el procedimiento por considerar que los documentos públicos deben circular mediante los mecanismos formales de la institución. Asimismo, confirmó que se comunicó con la intendenta para verificar que el expediente se encontraba en el ámbito del Poder Ejecutivo. Por su parte, la intendenta Rosara Fernández sostuvo que la documentación será devuelta al Concejo, al considerar que el proyecto conserva estado parlamentario y pertenece a la órbita legislativa desde su ingreso. La secretaria de Gobierno municipal, Cinthia Castillo, también manifestó que el envío al Ejecutivo resulta improcedente.

En cuanto a la continuidad del trámite, Negri señaló que los gremios UPCN y ATE participaron de las instancias de discusión y solicitaron modificaciones al proyecto de pase a planta permanente. Indicó que los aportes de UPCN deberán canalizarse a partir de la situación actual del expediente y que los trabajadores esperan una respuesta sobre la regularización laboral. Además, confirmó que ATE manifestó su decisión de mantenerse en estado de asamblea hasta que se aclare la situación de la documentación. De este modo, ambos proyectos quedaron en situaciones diferentes: el del límite del 1% fue archivado, mientras que el de incorporación a planta permanente continúa pendiente de tratamiento.

Fuente: En este día | Radio Libre