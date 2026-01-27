EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA EMISIÓN DE UN BONO CONTRIBUCIÓN PARA SORTEAR UN LOTE EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El Concejo Municipal aprobó en sesión extraordinaria la propuesta del Poder Ejecutivo Municipal para la emisión de un bono contribución destinado al sorteo de un lote ubicado en el balneario Playas Doradas, manzana 312, lote 03, en el marco del Expediente N° 224/26 PEM. La sesión se desarrolló a las 14 y contó con el acompañamiento del cuerpo legislativo, introduciendo una única modificación al proyecto original.

La emisión del bono contribución tiene como objetivo contribuir a la financiación de la X edición de la Fiesta Nacional de Playas Doradas. En ese contexto, el Concejo resolvió incorporar un plazo de 45 días para la rendición de los gastos vinculados al evento, que deberá realizarse ante el Tribunal de Contralor.

El presidente del Concejo Municipal, Carlos Negri, señaló en declaraciones a Radio Libre que la ordenanza establece las condiciones generales del bono contribución y que su salida a la venta se concretará en las próximas horas, una vez que se cumpla el proceso de promulgación de la norma.

La ordenanza también dispone que los empleados municipales estarán habilitados para la venta del bono, al igual que las organizaciones que cuenten con personería jurídica. Además, se fijó un incentivo de 5.000 pesos para quienes realicen la venta y efectúen la correspondiente rendición de los números vendidos.

El sorteo del lote se realizará el domingo 22 a las 22 horas, en el escenario principal, con la presencia de un escribano público, conforme a lo aprobado por el cuerpo deliberativo.

Desde la presidencia del Concejo Municipal se indicó que el tratamiento del expediente respondió a un pedido de carácter urgente por parte del Ejecutivo Municipal, en función de los plazos de organización de la Fiesta Nacional de Playas Doradas y de la necesidad de contar con los recursos previstos a través del bono contribución. Negri explicó que el bono tendrá un valor de 50 mil pesos en un pago único y que se piensa para la próxima fiesta trabajar en una propuesta superadora.

Fuente: Radio Libre