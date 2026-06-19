EL COMERCIO LOCAL SIGUE RECLAMANDO MAYOR ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO VEMOS

Sierra Grande | El secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Sierra Grande, Gabriel Villagra, afirmó que el sector comercial y empresarial continúa gestionando instancias de diálogo con autoridades provinciales, el municipio y empresas vinculadas al proyecto VEMOS, con el objetivo de garantizar una mayor participación de los actores locales en la actividad económica generada por la obra.

En declaraciones a Radio Libre, Villagra señaló que uno de los principales planteos del sector es la necesidad de contar con información clara y accesible sobre las demandas de bienes y servicios vinculadas al proyecto.

«Lo difícil es poder ser competitivos si no tenemos acceso a la información. Si no sabemos qué necesidades existen o qué trabajos debemos presupuestar o cotizar, no vamos a ser competitivos», expresó.

Según explicó, la Cámara busca que las empresas de Sierra Grande sean consideradas al momento de contratar servicios y provisiones, destacando que muchas cuentan con capacidad para responder a las exigencias de la obra. En aquellos casos en que los requisitos técnicos superen las posibilidades individuales, indicó que se promueve la asociatividad entre prestadores locales para conformar propuestas conjuntas.

Villagra repasó además las gestiones realizadas durante los últimos meses. Indicó que mantuvieron reuniones con representantes de VEMOS, con integrantes del área de compras de la empresa Milicic y con funcionarios de la Secretaría de Energía de Río Negro. También participaron de encuentros junto al Municipio de Sierra Grande, encabezados por la intendenta Roxana Fernández y miembros de su gabinete.

Como resultado de esas gestiones, destacó la conformación de una mesa de diálogo permanente y la designación de un interlocutor de la Secretaría de Energía que trabajará tanto en San Antonio Oeste como en Sierra Grande para canalizar las inquietudes del sector privado local.

«Todos los días surgen situaciones nuevas y necesidades distintas. Por eso se acordó contar con un espacio conjunto para plantear y abordar esas inquietudes», explicó.

Respecto de las más de 300 habilitaciones comerciales registradas recientemente en la localidad, Villagra consideró que el dato debe interpretarse en el contexto de las exigencias normativas vinculadas a la obra.

«Entendemos que muchas de esas habilitaciones corresponden a empresas y prestadores de servicios que debieron regularizar su situación para cumplir con los requisitos establecidos y poder trabajar dentro del proyecto», sostuvo.

Otro de los temas planteados por la Cámara es el sistema de compras implementado por algunas empresas para sus trabajadores. Según indicó, actualmente existen convenios que concentran el consumo en un único supermercado de la ciudad.

Ante esa situación, propusieron alternativas que permitan a los empleados elegir dónde realizar sus compras mediante herramientas como tarjetas corporativas.

«La posibilidad de que el trabajador pueda decidir dónde comprar ampliaría las oportunidades para el pequeño comerciante local y distribuiría de manera más amplia el movimiento económico», señaló.

Sin embargo, indicó que las empresas argumentan razones administrativas y de facturación para mantener los acuerdos vigentes.

Villagra reconoció que la solución definitiva a los reclamos no resulta sencilla debido a que se trata de decisiones adoptadas entre empresas privadas. No obstante, aseguró que la Cámara continuará impulsando propuestas y acompañando a sus asociados.

«La obra tiene un inicio y tendrá un final. Lo que planteamos es que durante ese proceso quede inversión en Sierra Grande y que las empresas y comercios locales puedan fortalecerse», afirmó.

Finalmente, convocó a comerciantes y empresarios a mantener su actividad y continuar participando de los espacios de diálogo abiertos.

«Vamos a seguir trabajando para encontrar alternativas y responder a las necesidades que vayan surgiendo», concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre