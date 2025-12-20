EL COMEDOR DE VILLA HIPARSA SOSTIENE SU ROL SOCIAL DURANTE EL VERANO Y RECIBIÓ UNA DONACIÓN DE LOTERÍA DE RÍO NEGRO

Sierra Grande | El comedor y copa de leche de Villa Hiparsa, en Sierra Grande, cerrará el año con una jornada especial y ya planifica su funcionamiento durante el verano, un período en el que la demanda social aumenta. Así lo confirmó Fabiana Sosa, referente del espacio, quien destacó el trabajo del equipo, el esfuerzo sostenido de las familias y el reciente acompañamiento de Lotería de Río Negro a través de una donación de mercadería.

“Aunque parezca mentira, en vacaciones vienen más chicos porque no hay escuela y muchas familias necesitan ese apoyo diario”, explicó Sosa al referirse al rol clave que cumple el comedor como espacio de contención social.

Actividades de verano y continuidad de la copa de leche

El cierre del año se realizará con un almuerzo comunitario que incluirá pollo al espiedo, chorizos y papas fritas, como sucede tradicionalmente antes de las fiestas. Luego, el comedor hará una pausa breve y retomará sus actividades tras Navidad.

“Los almuerzos pueden interrumpirse por un tiempo, pero la copa de leche no se corta, porque es algo que realmente se necesita”, aseguró la referente barrial.

Durante el verano también se proyectan jornadas recreativas, entre ellas un día de pileta para los niños del barrio, gracias al préstamo de una piscina de grandes dimensiones. Las actividades se desarrollarán en el mismo espacio del comedor y estarán acompañadas por propuestas alimentarias acordes a la temporada.

Un trabajo sostenido por la comunidad

El comedor de Villa Hiparsa funciona desde hace casi cinco años y atiende de manera regular a unos 45 niños, número que se eleva a más de 100 en eventos especiales. El equipo estable está integrado por cinco colaboradores, entre ellos Dayana y Romina, quienes se encargan de la cocina diaria, además del acompañamiento de otras madres y vecinos cuando la actividad lo requiere.

“Esto funciona por la ayuda de las familias, de empresas y de personas que confían en nuestro trabajo. No tenemos financiamiento fijo”, explicó Sosa.

Actualmente, el sostenimiento económico proviene de donaciones particulares, aportes de empresas que colaboran desde hace varios años, contribuciones derivadas de multas judiciales canalizadas a través de la Fiscalía de San Antonio y acciones solidarias de la comunidad.

Donación de Lotería de Río Negro

Uno de los hechos destacados de los últimos días fue la donación recibida por parte de Lotería de Río Negro, que eligió al comedor de Villa Hiparsa como beneficiario de una acción solidaria.

“Que nos elijan es muy importante, es una señal de que el trabajo que hacemos está bien hecho”, valoró Sosa, quien participó del evento junto a integrantes del comedor y agradeció especialmente la gestión de Vicky González.

La mercadería recibida permitirá reforzar el abastecimiento en un contexto económico complejo, en el que la demanda social no disminuye.

Un espacio de contención y proyección social

El comedor surgió a partir del impulso de un grupo de madres del barrio y del trabajo conjunto con la junta vecinal. Con el paso del tiempo, se consolidó como un espacio de referencia comunitaria.

“Nuestro deseo es que algún día esto sea como un club y no un comedor, que las familias puedan tener trabajo y que los chicos tengan más oportunidades”, expresó Sosa, quien también remarcó la necesidad de mayor acompañamiento institucional en áreas como cultura y deporte.