EL CLUB SACACHISPAS TRAERÁ LAS COPAS ORIGINALES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA A SIERRA GRANDE

Sierra Grande | Los entrenadores Osvaldo Hole y Jorge Huinca, confirmaron a Radio Libre la llegada de copas ganadas por la selección nacional a Sierra Grande. La propuesta es del Club Sacachispas y busca convertirse en un evento histórico para la localidad. El 4 de octubre, de 10 a 18 horas, se exhibirán la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, trofeos oficiales que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que arribarán a la localidad serrana de la mano de la institución, que forma parte de la Liga Rionegrina de Futbol .

“Se apunta a que sea una fiesta para todos, con sorteos, premios para las instituciones que concurran y muchas sorpresas”, expresó Hole, destacando que la entrada será totalmente gratuita y que los asistentes podrán tomarse fotografías con los trofeos.

El Club Sacachispas, encabezado por Cristian Arandia, gestionó la llegada de las copas a Sierra Grande en el marco de un mes significativo por el aniversario de la ciudad. La organización contempla, además, espacios de venta, sorteos para los presentes y actividades destinadas a recaudar fondos que permitan solventar los gastos del evento.

Desde la institución se aclaró que la AFA exige requisitos específicos para la exhibición, entre ellos: medidas de seguridad para las copas, disposición de pantalla y sonido, y asistentes para organización y control de las fotografías.

“Se solicita la colaboración de auspiciantes para cubrir diferentes necesidades. Queremos que sea un día inolvidable para toda la comunidad”, señalaron los organizadores en Radio Libre.

El evento se perfila como una oportunidad única para que los vecinos y visitantes puedan acercarse a los símbolos de los triunfos más recientes del fútbol argentino, en un ambiente de celebración y encuentro comunitario.

Fuente: En este día | Radio Libre