EL CLUB BOCHÓFILO DE SIERRA GRANDE CONVOCA A ASAMBLEA PARA RENOVAR SU COMISIÓN DIRECTIVA

Sierra Grande | El Club Bochófilo de Sierra Grande realizará una asamblea general ordinaria el lunes 19 de enero de 2026 a las 19 horas, en su sede de calle Jauretche 511, con el objetivo de presentar los estados contables y avanzar en el proceso de renovación de autoridades. Así lo confirmó su presidente, Alcides Medina, en declaraciones a Radio Libre.

Medina señaló que la institución se encuentra al día en términos administrativos y legales, lo que permite llevar adelante la convocatoria. El club cuenta actualmente con personería jurídica vigente desde 2018, luego de haber atravesado un período de más de dos décadas sin ese reconocimiento formal.

El Club Bochófilo cumplió 45 años de actividad el 22 de octubre y es una de las entidades deportivas históricas de Sierra Grande. De acuerdo con su presidente, en la actualidad la institución dispone de canchas de bochas con tableros electrónicos, cuatro confiterías, un quincho y una cancha de pádel que fue reacondicionada mediante una inversión privada que permitió colocar césped sintético para adecuarla a los estándares actuales.

En relación con la participación social, Medina informó que el club cuenta con 26 socios activos que cumplen con el pago de la cuota, fijada en 500 pesos mensuales. Existen más personas registradas como socios, pero sin derecho a voz ni voto por no estar al día con sus aportes. La dirigencia continúa asociando nuevos integrantes con el fin de ampliar la base de participación de cara a la asamblea.

Según explicó, podrán intervenir en la asamblea y en los procesos electorales aquellos socios que estén regularizados al momento del encuentro. Durante la reunión del 19 de enero se presentarán los balances del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2025 y se definirá el cronograma para la elección de la nueva comisión directiva.

El orden del día incluye la elección de cinco miembros titulares para los cargos de presidente, secretario, tesorero y dos vocales, con mandato de dos años, así como la designación de dos miembros titulares y dos suplentes para integrar la comisión revisora de cuentas, también por un período de dos años.

Medina indicó que el club busca incorporar nuevas personas a la conducción con el objetivo de generar continuidad institucional y promover nuevas iniciativas. Señaló que la entidad funciona actualmente los días martes y viernes a partir de las 20 horas, en función de la asistencia y la actividad que se desarrolla en sus instalaciones.

En cuanto a las actividades deportivas, el presidente remarcó que la práctica de bochas está abierta a toda la comunidad y que el uso de la cancha es gratuito, con un aporte mínimo destinado al mantenimiento de las instalaciones. También expresó la intención de impulsar la participación de mujeres y de ampliar la convocatoria a vecinos y vecinas de la localidad.

La comisión directiva informó que, si se incrementa la participación, el club podría extender sus días y horarios de apertura y retomar actividades de mayor escala, como eventos sociales y deportivos.

Fuente: En este día | Radio Libre