EL CINE MUNICIPAL DE SIERRA GRANDE SE PREPARA PARA SU REAPERTURA

Sierra Grande | El Cine Municipal de Sierra Grande se prepara para reabrir sus instalaciones este viernes 27 de noviembre, a las 19, luego de las obras de remodelación. La inauguración se realizará en el edificio municipal y estará abierta a toda la comunidad.

La intervención permitirá recuperar el histórico espacio para el desarrollo de actividades culturales, institucionales y comunitarias. El cine volverá a funcionar como ámbito para actos, eventos y encuentros, con el objetivo de ampliar las propuestas disponibles para vecinos e instituciones de la localidad.

Entre las primeras actividades previstas se encuentran solicitudes de la Filarmónica y de establecimientos educativos, que ya consultaron por la utilización del lugar para sus presentaciones y actos académicos.

La reapertura marca la puesta en funcionamiento de un edificio que durante años formó parte de la actividad cultural y social de Sierra Grande. La convocatoria municipal invita a la comunidad a participar de la inauguración de las instalaciones renovadas.

Fuente: En este día | Radio Libre