EL CET N° 12 SE PREPARA PARA SU TRADICIONAL BINGO CON MÁS DE UN MILLÓN EN PREMIOS

Sierra Grande | El director del Centro de Educación Técnica N° 12, profesor José Luis Burgos, confirmó la realización del segundo bingo del año en la institución, un clásico esperado por la comunidad local. La cita será este viernes 15 de agosto a partir de las 16 horas, aprovechando el feriado, con cartones a un valor de $6.000 y un pozo de premios que supera el millón de pesos, además de premios consuelo y sorteos especiales.

“El objetivo es recaudar fondos para los estudiantes del último año de la modalidad química, quienes viajarán a realizar sus prácticas profesionalizantes en PROFARSE. También, parte de lo recaudado se destinará a la compra de elementos de laboratorio para mejorar la calidad educativa”, explicó Burgos.

La jornada contará con buffet, tortas fritas recién hechas y la calidez de un encuentro familiar que, año tras año, convoca a vecinos y vecinas de toda la ciudad. Entre las atracciones especiales, se sortearán sillas donadas por un ex alumno radicado en Bahía Blanca, quien colabora habitualmente con la escuela.

Cinco rondas y suspensión de actividades

El bingo tendrá cinco rondas de juego y espera reunir a toda la familia de Sierra Grande.

Fuente: Radio Libre | En este día.