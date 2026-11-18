EL CET N° 12 INAUGURÓ LA EXPOTEC 2026 CON LA PRESENTACIÓN DE SU BANDERA INSTITUCIONAL

Sierra Grande | El Centro de Educación Técnica (CET) N° 12 dejó inaugurada una nueva edición de la EXPOTEC 2026, la exposición anual en la que estudiantes y docentes presentan los trabajos y proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo. En el marco de la apertura, la institución inauguró oficialmente el frente del edificio con sus mástiles para las banderas de Argentina y Río Negro, y presentó la bandera institucional del colegio. La jornada también contó con la participación del coro de la Escuela Primaria N° 81 Fragata Libertad.

Durante el acto se realizó un repaso por la historia de la institución y se descubrieron placas conmemorativas en reconocimiento a la Escuela Industrial N° 7 y al Centro de Educación Media N° 67, antecedentes vinculados a la trayectoria educativa del establecimiento.

En declaraciones a Radio Libre, la directora del CET N° 12, Ingrid Corzo, destacó el trabajo en equipo realizado durante 2026 y señaló que la exposición representa una instancia para mostrar el proceso de aprendizaje y la producción de la comunidad educativa. Además, explicó que este año la muestra tiene un significado particular por la creación de la bandera del colegio, un símbolo que busca representar su identidad y reconocer su recorrido institucional.

Corzo indicó que los proyectos expuestos incluyen maquetas, prototipos, circuitos y sistemas, además de soluciones desarrolladas por los estudiantes a partir de instancias de diseño, prueba y error. También destacó el trabajo de los docentes y maestros de enseñanza práctica, así como los encuentros entre las familias y la escuela como espacios de acompañamiento y articulación educativa.

La EXPOTEC 2026 permanecerá abierta hasta este jueves a las 21, con acceso a la producción anual de estudiantes y docentes. Desde la institución invitaron a la comunidad a recorrer los distintos stands y conocer los proyectos presentados en esta edición.

Fuente: En este día | Radio Libre