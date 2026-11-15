EL CET N° 12 DE SIERRA GRANDE OBTUVO EL PREMIO A LA INNOVACIÓN EDUCATIVA DE FUNDACIÓN YPF

Sierra Grande | El Centro de Educación Técnica N° 12 de Sierra Grande obtuvo el Premio a la Innovación Educativa, otorgado por la Fundación YPF, en el marco del Desafío ECO YPF 2026, realizado los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Autódromo Eusebio Marcilla de Junín, provincia de Buenos Aires. La distinción reconoce el desarrollo de proyectos educativos orientados a la construcción de automóviles eléctricos mediante la aplicación de conocimientos técnicos y tecnológicos.

La propuesta del CET N° 12 se concretó a través del equipo Volterra, que participó con el vehículo N° 22 y obtuvo el noveno puesto en la Evaluación de Diseño, entre las 156 instituciones educativas de 23 provincias que formaron parte de la competencia. En esta instancia, los estudiantes debieron presentar y fundamentar ante un jurado de profesores del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) las decisiones técnicas y constructivas aplicadas al prototipo.

El proyecto contempló el desarrollo de un automóvil eléctrico con mejoras en el sistema de telemetría y la incorporación de tela de avión en el piso del vehículo, con el objetivo de optimizar su aerodinamia. El diseño de la carrocería también incluyó una referencia al ingeniero y diseñador argentino Heriberto Pronello. Antes de las pruebas deportivas, el prototipo superó la revisión técnica realizada por representantes de la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino.

La iniciativa se enmarca en los lineamientos educativos del Desafío ECO YPF, que establece la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como eje de trabajo. Esta modalidad requiere integrar conocimientos, saberes y habilidades de distintas asignaturas de las especialidades técnicas, entre ellas electromecánica, energías renovables, electrónica, automotores y mecánica. En este contexto, la Fundación YPF también brinda asesoramiento especializado para la elaboración de los proyectos educativos.

La participación del CET N° 12 contó con el acompañamiento de instituciones, empresas, comercios y particulares de Sierra Grande, cuyos aportes contribuyeron al desarrollo del vehículo y a la presencia de la escuela en la competencia nacional. El Premio a la Innovación Educativa y el noveno puesto en la Evaluación de Diseño constituyen los principales reconocimientos obtenidos por la institución en esta edición del Desafío ECO YPF.

Fuente: En este día | Radio Libre.