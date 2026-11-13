EL CET N° 12 DE SIERRA GRANDE INCORPORARÁ A TODOS LOS ASPIRANTES A PRIMER AÑO

Sierra Grande | El Centro de Educación Técnica N° 12 (CET N° 12) de Sierra Grande incorporará a todos los estudiantes inscriptos para ingresar a primer año en 2027, luego de que el Ministerio de Educación de Río Negro resolviera crear un nuevo agrupamiento. Así lo confirmó Gustavo Cifuentes, supervisor de Educación Secundaria Atlántica, en diálogo con Radio Libre. La decisión modifica el esquema inicial que contemplaba un sorteo de vacantes, debido a que la cantidad de aspirantes superaba la capacidad disponible del establecimiento.

Cifuentes explicó que, una vez concluida la clasificación de los ingresos directos contemplados por la normativa, alrededor de 80 estudiantes debían participar del sorteo para acceder a aproximadamente 60 vacantes. La situación implicaba que entre 20 y 25 aspirantes quedaran sin ingresar. Frente a este escenario, la supervisión mantuvo gestiones con las autoridades educativas para ampliar los cupos y garantizar el acceso de todas las familias que habían elegido la modalidad técnica. Finalmente, el Ministerio comunicó la creación de una nueva división, por lo que el sorteo previsto quedó suspendido.

Por su parte, Marcela Stahl, directora de Escuelas Secundarias, explicó que la decisión responde a la demanda de la comunidad educativa y a la necesidad de fortalecer la formación técnico-profesional, vinculada con el mundo del trabajo y el sector productivo regional. En este contexto, la inscripción al CET N° 12 alcanzó aproximadamente los 140 ingresantes, superando la capacidad inicialmente prevista. En contraste, la ESRN N° 39 registra poco más de 30 estudiantes inscriptos para primer año.

En cuanto a la infraestructura, Stahl señaló que la alternativa prevista para implementar el nuevo agrupamiento es la instalación de un aula móvil provisoria, equipada con mobiliario y condiciones para desarrollar las actividades escolares. A futuro, el Ministerio evaluará la ampliación o construcción de nuevos espacios, de acuerdo con la evolución de la matrícula. Cifuentes, en tanto, indicó que también existe un proyecto de ampliación del edificio escolar y que la definición dependerá de los plazos y las decisiones de las autoridades provinciales.

La incorporación de una nueva división requerirá además la creación de cargos docentes y personal para los talleres, debido a la organización específica de la modalidad técnica, que incluye actividades a contraturno. La distribución de los estudiantes en las divisiones y turnos se terminará de definir en febrero de 2027, cuando se organice el próximo ciclo lectivo. Desde la supervisión reiteraron que todos los inscriptos tendrán garantizado el ingreso a la institución.

Fuente: En este día | Radio Libre