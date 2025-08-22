EL CET 12 DE SIERRA GRANDE RECIBIÓ EQUIPOS DEL PLAN EDUCATIVO ENERGÉTICO

El Centro de Educación Técnica (CET) N.º 12 de Sierra Grande recibió fue beneficiado con una entrega de equipos y materiales de última generación, como parte de la segunda etapa del Programa Piloto de Formación Energética implementado por el Gobierno de Río Negro.

Este plan abarca a un total de seis escuelas técnicas de la provincia y está pensado para capacitar a más de 3.600 estudiantes, brindándoles contenidos y herramientas alineadas con los requerimientos reales de la industria hidrocarburífera.

La inversión superó los U$S 134 000 e incluyó la entrega de 739 equipos, entre kits de electricidad, material para laboratorios y simuladores industriales, fortaleciendo significativamente el equipamiento educativo.

Durante el acto de entrega, la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó el valor del programa para acortar la brecha entre la formación técnica y el mundo laboral: “Antes, nuestros egresados necesitaban años extra de capacitación para ingresar a la industria. Con este plan piloto estamos logrando que, al terminar la escuela técnica, cuenten con los saberes y herramientas para acceder a un trabajo real”. También resaltó el esfuerzo conjunto entre docentes, autoridades y empresas para lograr esta transformación curricular: “Hoy no solo entregamos la ‘caña de pescar’, sino también el curso para que estudiantes y docentes tengan las oportunidades que se merecen”.

Los estudiantes expresaron su gratitud por los nuevos insumos. Renata Paz, alumna de 5.º año de Química, comentó: “Estamos súper agradecidos porque muchos de estos insumos nos servirán para la Expotec, donde participamos todos los años. Son materiales que no teníamos y que necesitábamos para crecer en nuestro conocimiento”. Por su parte, Evelyn Fuentes señaló: “A veces no alcanzaban los materiales de laboratorio para todos los cursos. Con estos nuevos equipos podemos hacer las experiencias necesarias sin limitaciones, desde microscopios hasta mantas calefactoras. Todo nos es súper útil”.

El acto contó también con la presencia de autoridades del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), la intendenta Roxana Fernández, representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (Silvia Arza y Marcelo Saggina), y la comunidad educativa local encabezada por el director del colegio, José Luis Burgos.

Fuente: Prensa Gobierno de Río Negro