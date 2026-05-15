EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SIERRA GRANDE CONVOCÓ A ASAMBLEA PARA RENOVAR SU COMISIÓN DIRECTIVA

Sierra Grande | El Centro de Jubilados y Pensionados de Sierra Grande informó la convocatoria a una asamblea destinada a la elección de una nueva Comisión Directiva para el inicio de una nueva gestión institucional.

La asamblea se llevará a cabo el próximo 12 de junio de 2026 a las 15 horas en la sede de la institución, ubicada en calle Bahía Blanca 380 de Sierra Grande.

Desde la entidad también se comunicó que el 4 de junio, a las 15 horas, se realizará una reunión de socios en el mismo lugar. Durante el encuentro se presentarán los estados contables y se brindará información general vinculada al funcionamiento de la institución.

Además, se indicó que quienes deseen conocer los requisitos necesarios para participar del proceso electoral podrán acercarse a la sede en días hábiles, en el horario de 9:30 a 12 horas.

La convocatoria incluye el pedido a los socios de regularizar el pago de cuotas para poder participar de las elecciones.

La convocatoria fue realizada por Rubén Stubbe, presidente del Centro de Jubilados y Pensionados de Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre