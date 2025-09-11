EL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 12 DE SIERRA GRANDE SE PREPARA PARA EL DESAFÍO ECO EN ENTRE RÍOS

Sierra Grande | El Centro de Educación Técnica N° 12 (CET 12) de Sierra Grande se encuentra nuevamente entre las instituciones seleccionadas para participar del Desafío ECO, la competencia nacional de autos eléctricos impulsada por Fundación YPF. El director del establecimiento, José Luis Burgos, brindó detalles en diálogo con Radio Libre sobre el proceso de preparación y los esfuerzos que lleva adelante la comunidad educativa.

“Comenzamos nuevamente con este gran desafío de los estudiantes del CET 12 para que el auto eléctrico esté circulando en el Autódromo de Entre Ríos en noviembre. Ya está conformado el grupo de papás y mamás que siempre acompañan este trabajo, tanto en la organización como en la recaudación de fondos”, señaló Burgos.

Entre las primeras acciones, se lanzó una rifa con dos premios: un chulengo elaborado en el taller de la escuela y un disco, con un valor de 5 mil pesos por número (con dos chances). Según estimaciones de las familias, el monto necesario para afrontar el viaje y la participación ronda entre 12 y 15 millones de pesos.

Además de las rifas, el director confirmó que se trabaja en la búsqueda de sponsors: “Las familias van a comenzar el contacto con empresas y, por supuesto, quienes estén interesados pueden acercarse directamente a la dirección de la escuela o comunicarse conmigo. Este año somos una de las tres escuelas de la provincia de Río Negro que fueron seleccionadas por su proyecto”.

La Fundación YPF aporta los componentes esenciales del auto, como ruedas, baterías, motor y controlador, mientras que los estudiantes y docentes se encargan del diseño de la carrocería y de las mejoras de rendimiento. “Si bien se trabaja sobre el exitoso auto del año pasado, ya se pensaron modificaciones para optimizar la performance”, explicó Burgos, adelantando que el próximo viernes se realizará la presentación oficial del equipo ante la comunidad.

Fuente: En Este Día | Radio Libre