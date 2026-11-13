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EL CAPS DEL BARRIO INDUSTRIAL PROMUEVE LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA DIABETES
A través de charlas, controles y asesoramiento, el centro de atención desarrolla acciones destinadas al cuidado de la salud de los pies de las personas con diabetes. La iniciativa forma parte del trabajo territorial del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi para acercar la atención sanitaria a los vecinos.
Sierra Grande | El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Industrial lleva adelante actividades de prevención y orientación destinadas a personas con diabetes, esta ultima actividad con especial atención al cuidado de los pies para evitar complicaciones asociadas a la enfermedad. Así lo explicó Gabriela Alán, agente sanitaria del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi, en diálogo con Radio Libre, al referirse a una jornada que incluyó una charla educativa, controles y atención a pacientes.
La actividad contó con la participación de la doctora Claudia Flores, a cargo de la exposición y de la evaluación de los pacientes; la enfermera Susana Insulza; la agente sanitaria Gabriela Alán y la nutricionista Samanta Nieto, quien brindó asesoramiento sobre alimentación. La convocatoria estuvo dirigida tanto a personas con diabetes como a familiares y vecinos interesados en conocer las medidas de prevención y los cuidados necesarios.
Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la higiene diaria de los pies, la hidratación, el uso de calzado adecuado y la importancia de evitar caminar descalzo. También se explicó la necesidad de observar posibles lastimaduras, úlceras u otras alteraciones que pueden pasar inadvertidas debido a las complicaciones circulatorias y nerviosas asociadas a la diabetes. Además de la información brindada, se realizaron controles individuales y se ofreció orientación sobre el seguimiento de cada paciente.
Alán señaló que el trabajo preventivo busca sostener el acompañamiento sanitario en el barrio y facilitar el acceso a consultas, controles y recetas. En ese sentido, indicó que quienes tengan dudas sobre el cuidado de sus pies o detecten alguna lesión pueden acercarse al CAPS, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Cuando una situación requiere una evaluación de mayor complejidad, el equipo puede gestionar una derivación al hospital o coordinar un turno.
El CAPS del barrio Industrial constituye una de las formas de llegada del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi a la comunidad, mediante una atención territorial que permite acercar profesionales y servicios a los vecinos, sin limitar la consulta exclusivamente a quienes residen en ese sector. Desde este espacio se busca sostener acciones de promoción de la salud, prevención y seguimiento, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema sanitario.
Fuente: En este día | Radio Libre