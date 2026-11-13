EL CAPS DEL BARRIO INDUSTRIAL PROMUEVE LA PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES ASOCIADAS A LA DIABETES

Sierra Grande | El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Industrial lleva adelante actividades de prevención y orientación destinadas a personas con diabetes, esta ultima actividad con especial atención al cuidado de los pies para evitar complicaciones asociadas a la enfermedad. Así lo explicó Gabriela Alán, agente sanitaria del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi, en diálogo con Radio Libre, al referirse a una jornada que incluyó una charla educativa, controles y atención a pacientes.

La actividad contó con la participación de la doctora Claudia Flores, a cargo de la exposición y de la evaluación de los pacientes; la enfermera Susana Insulza; la agente sanitaria Gabriela Alán y la nutricionista Samanta Nieto, quien brindó asesoramiento sobre alimentación. La convocatoria estuvo dirigida tanto a personas con diabetes como a familiares y vecinos interesados en conocer las medidas de prevención y los cuidados necesarios.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la higiene diaria de los pies, la hidratación, el uso de calzado adecuado y la importancia de evitar caminar descalzo. También se explicó la necesidad de observar posibles lastimaduras, úlceras u otras alteraciones que pueden pasar inadvertidas debido a las complicaciones circulatorias y nerviosas asociadas a la diabetes. Además de la información brindada, se realizaron controles individuales y se ofreció orientación sobre el seguimiento de cada paciente.

Alán señaló que el trabajo preventivo busca sostener el acompañamiento sanitario en el barrio y facilitar el acceso a consultas, controles y recetas. En ese sentido, indicó que quienes tengan dudas sobre el cuidado de sus pies o detecten alguna lesión pueden acercarse al CAPS, donde se brinda atención de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Cuando una situación requiere una evaluación de mayor complejidad, el equipo puede gestionar una derivación al hospital o coordinar un turno.

El CAPS del barrio Industrial constituye una de las formas de llegada del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi a la comunidad, mediante una atención territorial que permite acercar profesionales y servicios a los vecinos, sin limitar la consulta exclusivamente a quienes residen en ese sector. Desde este espacio se busca sostener acciones de promoción de la salud, prevención y seguimiento, con el objetivo de facilitar el acceso al sistema sanitario.

Fuente: En este día | Radio Libre