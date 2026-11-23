Sierra Grande | Durante su exposición, Ponce sostuvo que la audiencia pública constituye una instancia para evaluar los cuatro estudios de impacto ambiental que integran el proyecto y analizar su alcance territorial y productivo. En ese marco, señaló que Argentina LNG contempla dos ductos de 524 kilómetros y la instalación de unidades flotantes en el Golfo San Matías. Según explicó, la iniciativa posiciona a Río Negro no solo como territorio de tránsito de hidrocarburos, sino también como espacio de procesamiento, transformación industrial y plataforma logística para la exportación.

En relación con la dimensión industrial, la funcionaria se refirió al Complejo Industrial Río Negro, proyectado en el noreste de Sierra Grande. Allí se prevé separar, fraccionar y estabilizar los líquidos del gas natural provenientes de Vaca Muerta, con la obtención de etano, propano, butano y naftas naturales. Ponce indicó que estos productos constituyen insumos para la industria petroquímica y planteó como objetivo promover su industrialización en territorio provincial antes de su exportación. También mencionó las posibilidades de desarrollar cadenas productivas vinculadas al etileno, polietileno, propileno, polipropileno, metanol y fertilizantes nitrogenados. En ese sentido, señaló que Argentina importa actualmente alrededor del 50% de los fertilizantes que consume y mencionó a Brasil como un mercado regional con demanda de urea.

ZONA FRANCA DE PUNTA COLORADA: BENEFICIOS E INTEGRACIÓN INDUSTRIAL

Uno de los ejes específicos de la presentación fue el desarrollo de la zona franca de Punta Colorada, que, según Ponce, comprende un área delimitada de más de 400 hectáreas y está orientada a actividades tecnológicas y servicios vinculados al comercio exterior. La secretaria explicó que el esquema se articula con la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante la Ley Provincial 5.724. Entre los beneficios previstos mencionó el ingreso de bienes de capital e insumos sin aranceles, el almacenamiento sin plazos máximos de permanencia, las exenciones impositivas nacionales para determinados servicios consumidos dentro del recinto y el egreso de mercaderías hacia terceros países sin tributos. Asimismo, indicó que se trabaja en la planificación de un área industrial complementaria, bajo el marco de la Ley de Parques Industriales y los incentivos de la Ley de Promoción Económica Industrial. La propuesta contempla integrar la zona franca con suelo industrial en el territorio aduanero general, servicios conexos y actividades productivas destinadas tanto a la exportación como al mercado interno.

Finalmente, Ponce vinculó el desarrollo industrial con la infraestructura portuaria de la región atlántica. Mencionó las actividades operativas y de servicios asociadas a la construcción y operación de los ductos, con impacto en la actividad portuaria, naval y de servicios de la bahía de San Antonio, y el futuro desarrollo portuario de Punta Colorada, donde destacó la disponibilidad de aguas profundas naturales. Al cierre, sostuvo que el objetivo provincial es articular infraestructura energética, industrial y logística para ampliar la participación de Río Negro en las cadenas de producción y exportación.