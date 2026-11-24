RESOL-2026-1042-E-GDERNE-SAYCC#SGG

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Río Negro, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley Provincial J N.º 3.284, informa mediante la RESOL-2026-1042-E-GDERNE-SAYCC#SGG que la Audiencia Pública presencial convocada mediante la RESOL-2026-916-E-GDERNE-SAYCC#SGG se realizó los días 16 y 17 de noviembre del 2026 en el Gimnasio “Vuta Mahuida”, ubicado en calle 28 de Octubre S/N de la localidad de Sierra Grande, Provincia de Rio Negro. La apertura formal tuvo lugar el 16 de noviembre a las 09:32 horas, sesionando hasta las 21:25 horas, estableciéndose un cuarto intermedio atento a su magnitud, y continuando el día 17 de noviembre desde las 09:15 horas, hasta concluir 18:19 horas, dándose por finalizada en dicha instancia.

La Audiencia Pública se desarrolló en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los cuatro Estudios de Impacto Ambiental que componen el Proyecto “Argentina LNG”, presentado por YPF S.A. (CUIT N.º 30-54668997-9): EIA Poliducto; EIA Gasoducto Dedicado; EIA Complejo Industrial; y EIA Exportación de GNL e Instalaciones Asociadas (FLNG).

En la mesa protocolar se encontraba el gobernador de la Provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, y su integración se conformaba de la siguiente forma: la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, quien presidia la Audiencia, y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández.

Intervinieron diecinueve (19) personas en calidad de expositores, de acuerdo artículo 17 de la Ley J Nº 3.284: Federico Ramos, Ariel Gordon, Alina Crincoli, Mariano Miculisich, Eugenia Lahaye, Álvaro Larreguy, María Marta Di Paola, María Martha Aviléz, Roberto Kozulj, Fernando Halpering, Cristian Hernán Fernández, Nicolás Arceo, Amelia Lapuente, Luis Torraca, Francisco Pinilla, Gustavo Chaab, Juan Emilio Sala, Alejandro Antoff y Mario Figueroa.

Durante las jornadas del 16 y 17 de noviembre del 2026, se registraron doscientas quince (215) intervenciones, ya sean orales y/o presentaciones escritas, de acuerdo a la “Nómina de Oradores” inscriptos por cada uno de los formularios, en el marco de la modalidad prevista y expresada en la convocatoria, y conforme a las constancias que surgen de la Audiencia Pública.

Entre las autoridades que intervinieron durante las jornadas se consignaron, entre otros, los ministros provinciales Carlos F. Banacloy, Agustín P. Ríos y Milton C. Dumrauf, el secretario general Nelson A. Cides, los intendentes Adrián J. Casadei, Yamila Y. Direne y Rodrigo M. Buteler, y los legisladores provinciales María M. Rossio, Lorena Rosana Yensen, Natalia Reynoso, Fernando Frugoni, Ariel Roberto Bernatene, Luis Noale, Juan Elbi Cides, Luis Fabián Zgaib, Lucas Pica y Facundo López.