Gobierno de Rio NegroLocales
ECHARREN DESTACÓ OBRAS EN LOS ACUEDUCTOS DE SIERRA GRANDE PARA ASEGURAR LA PROVISION DE AGUA
El ministro de Obras Públicas resaltó que el DPA avanza con licitaciones para mejorar el servicio en los acueductos Los Berros y La Ventana.
Sierra Grande | Durante su visita a la localidad, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, se refirió a las obras que llevará adelante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) para optimizar el abastecimiento de agua potable.
En diálogo con Radio Libre, Echarren subrayó: “Hoy procedimos a la compra de equipamiento, con dos licitaciones que contaron con seis oferentes en total. Esto le permitirá al DPA avanzar con mejoras en los dos acueductos y garantizar el servicio de agua para la comunidad”.
El funcionario agregó que la decisión responde a una visión integral de infraestructura: “La planificación es clave para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, y en Sierra Grande estamos dando pasos firmes para garantizar servicios esenciales como el agua”.
Detalles de las licitaciones
La primera licitación contempla la compra de tubos y cuplas de PVC, juntas gibault, válvulas y piezas especiales para mantenimiento y reparaciones de los acueductos Los Berros y La Ventana, con un presupuesto oficial de $365.224.121. Presentaron ofertas cuatro empresas: Tecnoriegos SRL, SAPI Construcciones, Hidrosur y Elementos y Proyectos.
La segunda licitación prevé la adquisición de 2.450 metros lineales de cañería de PVC, con un presupuesto de $589.333.071, destinada al reemplazo de un tramo crítico del acueducto Los Berros. En este proceso participaron dos oferentes: Tecnoriegos SRL e Hidrosur.
Ambos ductos, construidos en la década del 70, son fundamentales para el abastecimiento de Sierra Grande, Playas Doradas y el complejo minero local. El acueducto Los Berros se extiende por 118 km y el de La Ventana por 98 km, transportando agua desde vertientes en el faldeo de la meseta de Somuncurá.