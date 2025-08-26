ECHARREN DESTACÓ OBRAS EN LOS ACUEDUCTOS DE SIERRA GRANDE PARA ASEGURAR LA PROVISION DE AGUA

Sierra Grande | Durante su visita a la localidad, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, se refirió a las obras que llevará adelante el Departamento Provincial de Aguas (DPA) para optimizar el abastecimiento de agua potable.

En diálogo con Radio Libre, Echarren subrayó: “Hoy procedimos a la compra de equipamiento, con dos licitaciones que contaron con seis oferentes en total. Esto le permitirá al DPA avanzar con mejoras en los dos acueductos y garantizar el servicio de agua para la comunidad”.

El funcionario agregó que la decisión responde a una visión integral de infraestructura: “La planificación es clave para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, y en Sierra Grande estamos dando pasos firmes para garantizar servicios esenciales como el agua”.

Detalles de las licitaciones

La primera licitación contempla la compra de tubos y cuplas de PVC, juntas gibault, válvulas y piezas especiales para mantenimiento y reparaciones de los acueductos Los Berros y La Ventana, con un presupuesto oficial de $365.224.121. Presentaron ofertas cuatro empresas: Tecnoriegos SRL, SAPI Construcciones, Hidrosur y Elementos y Proyectos.

La segunda licitación prevé la adquisición de 2.450 metros lineales de cañería de PVC, con un presupuesto de $589.333.071, destinada al reemplazo de un tramo crítico del acueducto Los Berros. En este proceso participaron dos oferentes: Tecnoriegos SRL e Hidrosur.

Ambos ductos, construidos en la década del 70, son fundamentales para el abastecimiento de Sierra Grande, Playas Doradas y el complejo minero local. El acueducto Los Berros se extiende por 118 km y el de La Ventana por 98 km, transportando agua desde vertientes en el faldeo de la meseta de Somuncurá.