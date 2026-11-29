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DOS LISTAS COMPETIRÁN HOY POR LA CONDUCCIÓN DEL PJ LOCAL
Los afiliados habilitados de la Unidad Básica votarán este domingo 29 de noviembre para renovar las autoridades por un período de dos años. La elección se realizará de 9 a 16 y tendrá dos listas, encabezadas por Estela Tinte y Mauro Tamburrini.
Sierra Grande | Este domingo 29 de noviembre, los afiliados del Partido Justicialista de Sierra Grande concurrirán a las urnas para elegir nuevas autoridades de la Unidad Básica local. La elección se realizará en el marco de la renovación de mandatos partidarios en Río Negro y, a diferencia de otras localidades de la provincia donde se alcanzaron acuerdos de unidad, en Sierra Grande se presentaron dos listas.
La lista 1, de color azul y naranja, está encabezada por Estela Tinte, acompañada por Gustavo Jaime y Griselda Vargas. La lista 2, de color celeste y blanco, lleva como candidato a Mauro Tamburrini, junto a Verónica Centeno y José Rosaré.
Tamburrini es el actual presidente del PJ local y uno de los aspirantes a continuar en la conducción.
El padrón general del peronismo en Sierra Grande supera los 800 afiliados. Sin embargo, para esta elección están habilitadas 116 personas pertenecientes a la agrupación Acción Peronista, cuyo registro original era de 125 adherentes. El dirigente explicó que la reducción se produjo por fallecimientos, cambios de domicilio y desafiliaciones.
La votación se desarrollará en la Unidad Básica de Sierra Grande, de 9 a 16, y definirá la conducción local por los próximos dos años.
Fuente: Radio Libre