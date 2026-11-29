Sierra Grande | Este domingo 29 de noviembre, los afiliados del Partido Justicialista de Sierra Grande concurrirán a las urnas para elegir nuevas autoridades de la Unidad Básica local. La elección se realizará en el marco de la renovación de mandatos partidarios en Río Negro y, a diferencia de otras localidades de la provincia donde se alcanzaron acuerdos de unidad, en Sierra Grande se presentaron dos listas.

La lista 1, de color azul y naranja, está encabezada por Estela Tinte, acompañada por Gustavo Jaime y Griselda Vargas. La lista 2, de color celeste y blanco, lleva como candidato a Mauro Tamburrini, junto a Verónica Centeno y José Rosaré.

Tamburrini es el actual presidente del PJ local y uno de los aspirantes a continuar en la conducción.

El padrón general del peronismo en Sierra Grande supera los 800 afiliados. Sin embargo, para esta elección están habilitadas 116 personas pertenecientes a la agrupación Acción Peronista, cuyo registro original era de 125 adherentes. El dirigente explicó que la reducción se produjo por fallecimientos, cambios de domicilio y desafiliaciones.

La votación se desarrollará en la Unidad Básica de Sierra Grande, de 9 a 16, y definirá la conducción local por los próximos dos años.

Fuente: Radio Libre